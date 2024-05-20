京东心动购物季火热来袭 3C数码爆款直降还可享30天价保

【天极网数码频道】随着手机、平板、投影仪、耳机等新潮3C数码产品的更新迭代，越来越多的消费者享受到了更加便捷、舒适的生活体验，学习机、儿童智能手表更是成为不少家长送给孩子的首选好礼。5月20日晚8点京东开启心动购物季，联合厂商带来众多3C数码好物，爆款直降更优惠，还可享30天价保，先人一步享现货。有需要的消费者在京东APP搜索“3C爆款”即可进入活动页面。下面就来看看有哪些3C数码好物值得入手吧。

手机已成为人们日常生活中的必备装备，不妨来京东心动购物季为家人或自己换新一部流畅好用的手机。Redmi K70就不错，其搭载第二代骁龙8，性能优异;搭载第二代高端2K中国屏，采用小米青山护眼方案，亮度、色彩、触控、护眼全面升级;影像上，搭载光影猎人800，配备小米影像大脑，拍照更轻松，12GB+256GB京东价2399元起。还可以选择三星Galaxy S23 Ultra，Galaxy AI带来即圈即搜、通话实时翻译、同传、图片助手等功能，更智能;搭载2亿像素广角摄像头，配置超视觉夜拍系统，获得更好拍摄效果，12GB+256GB京东价5699元起。

对于想在家休闲娱乐的朋友，也可以选择入手3C数码产品丰富自己的生活。喜欢大屏追剧，那可以考虑入手极米Z6X第四代投影仪，采用0.33″DMD，真实亮度和画面细节更出色;支持自动对焦、画面智能避障、侧投自动校正、画幕自动对齐，使用更方便，京东5月20日晚8点到手价1799元起。追剧、学习两不误，可以选华为MatePad 11.5"S灵动款。其采用144Hz高刷全面屏，观看舒适、流畅;搭载华为笔记，支持音记同步、实时录音转写、AI字迹调整，记录学习笔记更方便，京东价1899元起。听音乐可以入手华为FreeBuds 4E 2024款，贴合耳朵且单耳轻约4.1g，音质优越，还可适当减轻低频噪音，京东价5月20日晚8点到手价399元起。

趁京东心动购物季优惠，家长还可以给孩子买学习机、儿童手表等好物。其中能写能批能讲题的小猿学练机就非常适合买给孩子，AI导练让孩子真正理解知识点，AI互动阅读让孩子阅读更简单，使用不发光墨水屏，覆盖100+课后学习场景，可以从小学用到高中，《趁早礼盒》迭代款京东价3999元。孩子出门可以给他戴上小天才儿童电话手表Z7S，支持AI定位、高精度室内外定位、楼层定位，家长找孩子更方便;支持分体双摄，前置看孩子的同时后置看环境，视频通话更安心，京东价1399元起。此外，孩子的电动玩具、家里的遥控器、体重秤等，都需要用电池，可以在京东心动购物季囤点电池，南孚5号碱性电池30粒黑标款京东价69.9元。

此外，京东心动购物季还有超多实用3C数码好物，有需要的消费者可以来京东APP搜索“3C爆款”进入页面下单。