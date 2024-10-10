JBL TUNE BEAM2琉璃荚二代 真无线降噪耳机测评：你的时尚穿搭新亮点

【天极网数码频道】如今越来越多的年轻人习惯每天都戴着耳机，耳机俨然成为OOTD的一部分，一副外观特别且功能丰富的耳机能贯穿你每天的工作和娱乐，让你成为不同空间中个性最为鲜明的标签。

近期，JBL全新发布JBL TUNE 2系列，包括TUNE FLEX 2晶噪豆二代，TUNE BUDS 2琉璃豆二代以及TUNE BEAM 2琉璃荚二代，以独特的设计美学和尖端科技，再次为主流音频产品树立了新的标杆。其中JBL TUNE BEAM 2琉璃荚二代以半透明光感设计美学、卓越的音质和强大的多场景应用功能，成为你的音乐新宠。

半透明光感设计带来的声音美学

JBL TUNE BEAM 2琉璃荚二代继承了JBL标志性的半透明光感美学设计，不仅展现了内部精密的电子电路，也彰显了品牌对工艺的自信。

不仅外壳采用半透明设计，JBL TUNE BEAM 2琉璃荚二代(下称琉璃荚二代)的腔体的设计语言和外观一致，你可以完整地看到耳机腔体内的电路、单元等元器件，设计小巧精致，适合各种耳型，尤其是耳道细小的女性用户。

JBL TUNE BEAM 2琉璃荚二代提供水晶白、极光黑、淡绯紫三款时尚搭配色，无论是日常出街的少女感穿搭、COS造型，还是潮酷十足的街头风，都能轻松搭配，作为一款时尚单品，既不会抢走整体的造型焦点，又能巧妙提升你的穿搭质感。

JBL传奇音质，尖端音频科技的深度融合

JBL琉璃荚二代采用10mm高灵敏动圈驱动单元，搭配双层轻量化复合振膜搭配大黑超张力纯铜线圈，带来澎湃且深沉的低频量感，并提供稳定且耐久的声学特性，整体的低频表现有力度也有深度。

从单元用料的特性以及实际的听音体验中可以知道，JBL琉璃荚二代在调音方面更偏向于基于低频烘托音乐性的流行音乐、电子音乐、嘻哈音乐等风格。耳机在默认模式下，整体调音偏向中低频，为流行音乐提供了坚实的基础。低频部分的调音克制而精准，提供了足够的下潜和弹性，完美地营造出流行音乐和嘻哈音乐所需的氛围。

中频部分，JBL 琉璃荚二代将人声和弦乐的表现提升到了一个新的高度。人声的声线自然而真实，弦乐，尤其是钢琴和竖琴，呈现出明亮且清澈的特质，中频与高频之间的过渡快速而流畅。

耳机高频部分呈现出横向延伸的特性，没有毛刺感，提供了细腻而不失张力的高频体验。

耳机的声场设计呈现出横向扩展的特点，层次分明，定位准确，无论是流行音乐中的和声，还是电子音乐的复杂节拍，亦或是嘻哈音乐的节奏和韵律，都能清晰地传达给听众。

JBL琉璃荚二代同样支持标志性的个人音效增强技术PERSONI-FI 3.0，通过检测耳道结构和听力敏感度，为你量身定制专属于你的音效数据。它通过播放一系列从超低频到超高频的音调，让用户判断自己能否听到每个频段的声音，从而了解用户的听力范围，并据此提供一对一的专属音效调整，实现个性化的音质体验。

此外，JBL TUNE BEAM 2琉璃荚二代采用主流的自适应降噪，通过双麦克风+智能数字自适应降噪算法，精准的拾取外部环境的噪音，并相对应地通过算法精准的生成反向降噪声波，动态的提升主动降噪的等级，让你在不同的环境下都能获得恬静的音乐聆听体验。

JBL琉璃荚二代提供48小时混合续航时长(降噪关闭)，当开启降噪后，耳机连续播放时间为10小时，充电盒提供额外30小时连续音乐播放时间。耳机放入充电盒15分钟即可继续连续使用4小时。

丰富的场景应用功能

JBL琉璃荚二代的自适应降噪技术能够有效隔绝外界的喧嚣，早上坐在地铁上沉浸在书本和短视频娱乐，在吵杂的车厢内能轻易地享受一个宁静的独立环境。无论是吵杂的交谈声还是地铁运行的轰鸣声，都能恰好的被隔绝在外。

而当你穿梭在都市的街头，这款耳机的时尚设计和半透明外观，不仅与你的个性穿搭相得益彰，更成为你时尚造型的一部分。无论是在通勤途中，还是在街头漫步，JBL琉璃荚二代都能让你成为街头亮眼的存在。

在办公室，当同事需要与你电话沟通工作时，清晰的语音传递对于交流内容至关重要。6麦克风通话降噪，有效去除背景噪音，确保了人声的清晰度。另外， JBL琉璃荚二代的语音感知功能，可以设置通话语音中自己声音的比例，让沟通更加自然高效;

与外界保持互联互通非常重要，JBL琉璃荚二代的环境感知模式可以让你在享受音乐的同时，通过降低音乐音量并放大环境声音，能注意到周围的声音，不错过与同事们的交流机会。

下午进行电话会议项目复盘时，你不需要频繁的在会议电脑和手机之间设置配对。JBL琉璃荚二代采用蓝牙5.3协议，智能一拖二模式，支持2台设备同时连接，并且设备切换变得轻松自如，无需频繁断开和重新连接设备，提高了讨论的效率。

忙碌了一天的你，回到家躺在沙发上，JBL琉璃荚二代的沉浸式空间音频技术，为晚上无聊的时光提供了电影院般的听觉体验，无论是用平板看电影还是手机玩游戏，都能享受到身临其境的感觉。

JBL琉璃荚二代真无线降噪耳机可以通过JBL HEADPHONES APP实现多种功能设置，包括EQ均衡器和音效的调整。

该耳机支持ANC降噪技术，并可以通过APP进行降噪调节，提供7级的自定义降噪效果，有效隔绝外界噪音，

同时配备环境音控制功能，确保在嘈杂环境中也能进行清晰的通话。

智能视听模式包含音频模式和视频模式，音频模式提供更高码流和稳定连接，带来更优质的音质，适合欣赏音乐和听小说;视频模式则以更低的延时实现音画同步，特别适合游戏和观看影片。

此外，JBL琉璃荚二代支持简单手势操控，用户可以通过直观的触控按键界面轻松控制耳机的各种功能。EQ均衡器调节功能允许用户根据个人喜好和不同音乐风格，调整音效并定制个性化的聆听体验，提供6种预设模式，并支持自定义设置。

空间音效功能为电影、音乐和游戏三种不同场景提供优化的音效设置，增强用户的视听享受。

JBL琉璃荚二代真无线降噪耳机以其全面的功能性和出色的音质，能陪伴您从出门到回家的全场景应用覆盖。自适应多级可控降噪让你身处任何环境都能带来专属于您的独立静谧的空间，沉浸式音频大幅度的提升娱乐的体验，半透明的标志性设计语言和JBL传奇音质都彰显出对JBL耳机，天声敢出彩的态度。如果你想购买一副特别的耳机，是一个不喜欢墨守成规，喜欢彰显个我个性的人。那么，JBL TUNE BEAM 2琉璃荚真无线降噪耳机无疑是理想之选，这款耳机以独特的设计和时尚的外观，成为你时尚穿搭的一部分，让你的每一次出行都成为时尚的焦点。