过年抢不到票？京东3C数码年货节入手Wi-Fi7路由器体验网速“狂飙”

【天极网数码频道】春节已经近在咫尺，回家的心就早就按捺不住了。1月26日起除夕火车票正式开抢，在这个全民出行都靠抢票的网络时代，人们为了抢到一张回家的车票想尽了办法，比如号召朋友一起抢票，有的人甚至花钱买第三方的软件加速包等等。其实，抢到票的关键并不在于外挂的软件，高速流畅的网络才是成功的第一要素。随着技术升级，Wi-Fi 7路由器的诞生让人们真正体验到了什么是网速“狂飙”。正值京东3C数码年货节各大Wi-Fi 7路由器热销，头疼如何抢票的朋友们可以入手一台真正的抢票神器，顺利买票回家过年。

提到路由器，TP-LINK的新品7DR5130 Wi-Fi 7 千兆双频路由器，搭载了MLO多链路技术，突破单用户单频传输限制，2.4G+5G双频叠加快至7.3倍，快到超乎想象。Wi-Fi 7的技术革新，带来前所未有的无线体验，抢火车票当然不在话下。京东3C数码年货节限时优惠50元，只需279元，还限时加赠一年延保，配原装六类网线，以旧换新至高优惠300元。

华为首款Wi-Fi 7路由器BE3 Pro，同样具有更高速率、更低时延、更高稳定性的优势。采用新一代Wi-Fi 7技术，速率高达3600Mbps，能够满血发挥千兆光纤网络的真正实力。搭载了4颗高性能信号放大器，有效提升信号强度及灵敏度，穿墙更轻松，覆盖更广阔。京东年货节到手价399元，限时赠送一年延长保修。

作为小米路由器产品线的旗舰产品之一，小米 BE7000高达7000兆级疾速网络，延迟更低，连接更稳，搭配支持双5G MOL的手机设备，可以同时连接两个5G频段，实现调整聚合，用网更顺畅。长条状三角结构设计，美观大气，外置7根高增益天线，再加上1根内置高增益天线和NFC内置天线，在9根天线的加持下，信号覆盖范围更广，穿墙性能更强。无论是家庭用户还是企业用户，小米BE7000都能提供出色的抢票体验。京东年货节到手价799元。

网速超快不只是为了方便抢票，日常生活中，看剧、游戏等娱乐活动时，超快的网速也能带来不一样的体验。新华三 BE18000 Wi-Fi 7 万兆路由器，配置了16颗独立信号放大器和三组定向天线，更将商用产品的天线、信号等技术下放，比市面家用路由器覆盖距离提升3倍，可实现360°无死角覆盖。内置有多款网游加速器，还赠送40天网易UU加速器、170天游帮帮加速器会员，除了是一款合格的抢票神器外，还是游戏爱好者的福音。京东3C数码年货节到手价1799元。

在智能家居普及的趋势下，消费者无论是工作还是日常生活中，都需要高速网络的广泛覆盖。Wi-Fi 7路由器以更快的速度、更低时延、多链路功能以及更高的数据传输质量，成为下一代无线通信的引领者，也让消费者获得网速“狂飙”的体验。除了以上Wi-Fi 7路由器新品，京东3C数码年货节还有更多路由器好物供选择，“京东买年货，又好又便宜”。