以轻便机身承载旗舰级优异性能 尼康Z 8开发者访谈

【天极网数码频道】5月10日，尼康宣布推出全画幅微单数码相机Z 8，凭借其不逊色于Z 9的优异光学性能以及高度便携性，在业界引发了一阵关注热潮。近日，我们邀请了相关开发人员，通过与他们的对话，深度解读了尼康Z 8的开发理念以及诞生背后的种种细节。

在访谈中，开发人员首先介绍了尼康Z 8的设计理念。作为尼康面向中高端用户的优质微单相机，Z 8继承了Z 9在照片以及视频领域的惊人表现的同时，机身缩小接近30%，更为紧凑轻巧的机身为视觉表达的发展进步提供助力，让创作者能够以更少的工作量与人员配置在各类场景下完成拍摄。约4,571万有效像素的堆栈式CMOS以及EXPEED7处理器赋予其录制8.3K/60p N-RAW和4K UHD 120p视频的能力，为更广泛的用户群体提供轻盈而又不失可靠的视频解决方案。同时，机身设计中采用的镁合金、石墨、金属板等材质保证了其优秀的散热能力，有效缓解了长时间录制视频的过热问题。双原生ISO也有效提高了影像的动态范围，清晰捕捉画面内的每一个细节，拓展影像表达的可能。

Z 8开发人员

左起：

设计部 仓桥利明 先生

UX企划部 土谷聪志 先生

开发部 小船井一惠 女士

开发部 古川真一 先生

介绍后，媒体与开发者之间就产品展开了问答：

提问：

请问Z 9和Z 8具体在哪些参数规格有所不同？此外，也想了解一下Z 8的价格。

回答：

Z 9拥有与尼康旗舰机型这一定位相匹配的可靠性、照片拍摄数量以及视频拍摄续航，是对性能有严格需求的专业用户以及顶级业余用户的首选机型。Z 8在继承旗舰机型高级性能的同时更加紧凑小巧，面向更广泛的用户群体，助力他们以轻盈且准确的方式在各类场景捕捉每个瞬间，获得其所需的高质量图像。Z 8的市场参考价是人民币27,999元。

提问：

Z 8是否会和Z 7等机型在定位有所重叠？尼康Z系列产品线如何定位？

回答：

Z 8的定位与Z 7有所不同。它的产品概念是 "一款让你以最轻盈、最准确的方式捕捉你所追求的时刻和场景，并获得高质量的图像质量的微单相机"。其目标客户群更广泛，主要针对需要更多机动性的创作者。此外，Z 8 在更紧凑的机身中提供与 Z 9 相同的视频性能，使其能够响应更广泛的摄像师的需求，与强调高像素和静态图像拍摄性能的Z 7系列定位不同。

提问：

对于视频市场，尼康打算如何提升占有率？对于Z 8的视频性能，将会侧重于哪方面的宣传？

回答：

由于社交媒体的发展，人们对视频的需求正在增加。我们希望产品不仅能满足少数需要制作高质量视频的用户，也能满足对视频和照片性能都有一定需求的使用者。而Z 8将同时满足专业人士和业余爱好者的需求，通过其出色的机动性与操作性，以较少的设备和较少的人员制作4K和8K高质量视频。

提问：

据我们所知，Z 8的像素保持在约4500万左右，请问为什么没有考虑更高像素的CMOS？

回答：

Z 8的设计理念是希望在更小的机身中提供与旗舰产品Z 9相同的性能，以便更多用户能够使用高性能进行拍摄，因此我们没有考虑采用不同的CMOS。 我们相信这是最佳的像素，可以最大限度地发挥尼克尔Z镜头的高分辨率，并满足8K视频的需求。

提问：

请问在视频拍摄方面，Z 8是否支持双原生ISO？

回答：

支持。 在SDR格式下，低于ISO 500用低感光度电路，高于ISO 500用高感光度电路。

提问：

尼康对于8K视频的看法是怎么样的？为什么现在带来8K视频能力？

回答：

8K视频拍摄功能从Z 9开始，我们感觉到拍摄8K视频的用户数量在逐年增加。 虽然真正喜欢8K视频的用户暂时不多，但我们认为也有利用8K视频的高分辨率，将其作为耐编辑的原素材使用的需求。 此外，也有从视频中剪裁图像的次要需求。由于这些原因，我们相信有部分用户选择8K的分辨率进行视频拍摄。

提问：

尼康是如何控制机身散热和大量数据处理的？

回答：

机身外观的正面是由镁合金制成的，以帮助进行散热。同时,机身也使用了石墨、散热片和金属板，以优化散热路径。EXPEED 7处理器可以在较低的功率和产生较少热量的条件下处理大量数据。