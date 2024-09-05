《黑神话：悟空》相关产品浏览量超2.7亿 京东3C数码受“天命人”青睐

【天极网数码频道】自国产3A游戏《黑神话：悟空》发售以来，众多“天命人”的消费热情持续高涨，京东也通过线上线下多渠道实际举措和实在福利，让“天命人”能在京东收获更多心仪的《黑神话：悟空》官方联名新品及3C数码游戏装备，截至目前，已有超450万“天命人”来京东搜“黑神话悟空”，《黑神话：悟空》相关产品浏览量超2.7亿，众多官方联名产品和游戏装备成交额大幅上涨，甚至出现了“开售即售罄”的火热现象。

其中备受关注的《黑神话：悟空》实体豪华版和《黑神话：悟空》实体收藏版正式开售前便有200万人预约，开售后共计3万套产品瞬间售空，玩家的消费热情可见一斑。除《黑神话：悟空》实体版外，为了获得更加流畅的游戏体验，“天命人”们也选择在产品丰富、服务完善、价格划算的京东入手各类3C数码游戏装备。其中飞智八爪鱼4《黑神话：悟空》联名款开售1分钟即售出超10000只，八位堂《黑神话：悟空》联名游戏手柄累计售出55000只，七彩虹《黑神话：悟空》定制显卡预售三小时全部售罄。

而在不同品类方面，京东40系显卡游戏本成交额同比增长超100%，组装机品类成交额同比增长超150%，显卡品类成交额同比增长超270%，游戏机成交额同比增长超270%，游戏周边成交额同比增长超3倍，游戏手柄品类成交额则同比增长超6倍，从游戏本到组装机，再到显卡、游戏机、游戏周边、游戏手柄等品类，均成为消费者的换新“大热门”。暴增的销量一方面让品牌获得了长足发展，另一方面也让众多消费者能基于京东先人一步的优势更快体验到流畅的游戏过程，这一表现与京东在线上线下带来的多种实际举措密不可分。

今年5月，在《黑神话：悟空》还未正式上线时，京东已成为《黑神话：悟空》全球官方合作伙伴，同时为给消费者带来更多先人一步的游戏好物及游戏官方联名产品而持续努力。在《黑神话：悟空》实体版正式开售后，京东采销更上门送出全球首份《黑神话：悟空》实体收藏版礼盒，并同步送上《黑神话：悟空》联名全家桶，引发更多消费者主动了解游戏。在《黑神话：悟空》游戏正式开启全球发售后，京东也通过线下试玩会、京东Mall、定制快递盒等线下渠道，及《黑神话：悟空》小魔方开业盛典、《黑神话：悟空》京东主题月等线上活动持续增强游戏曝光度，打造最深度的游戏IP活动，帮助众多3C数码游戏设备品牌获得新增长，同时也让《黑神话：悟空》游戏普及到更多的潜在玩家群体当中，实现多赢局面。

目前《黑神话：悟空》京东主题月仍在进行中，已有超200万人参与互动，需要换新装备或入手游戏官方联名新品的消费者只需打开京东APP搜“黑神话悟空”，即可快速Get畅玩《黑神话：悟空》的爆款游戏装备。