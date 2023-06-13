尼康发布尼康Z 9全画幅微单相机更新固件4.00版本

尼康Z 9全画幅/FX格式微单数码相机



© Joel Marklund

使用“自动拍摄”功能拍摄的示例图像

尼康公司宣布推出全画幅/FX格式微单相机旗舰机型尼康Z 9固件4.00版本。

升级后的固件4.00版本是尼康 Z 9自发布以来的第三次固件更新，为照片拍摄和视频录制新增了包括“自动拍摄”等多项新功能。此外，还提升了可操作性和显示功能，以满足用户对Z 9进一步的需求。

新“自动拍摄”功能可在拍摄对象满足一个或多个预先配置条件时进行自动拍摄，为用户提供照片和视频拍摄新选项，特别是在需要更自动化的情况下，或者相机必须放置在用户不能长时间停留的地方时，尤其实用。此外，视频功能得到进一步提升，包括扩展N-Log录制时最低 ISO感光度、增加高分辨率变焦速度的选项数量、新增“慢动作”视频录制。当拍摄照片捕捉小型以及快速移动主体*，3D跟踪的“对象捕捉”性能得到了改进。此固件版本还通过增加可指定自定义功能的控件数量以及添加新快门声音选项，来支持更强的可操作性。

尼康将继续通过固件更新来扩展相机功能，以不断满足用户需求。

*当[自动对焦对象侦测选项]设置为[自动]、[人物]、[动物]或[汽车]，无法检测到拍摄对象时。

主要功能特点

1. “自动拍摄”通过自动拍摄实现更多样化的拍摄风格

用户可以通过预先配置“自动拍摄”的触发条件，将相机设置为自动记录照片或视频。可配置的3个条件包括检测进行特定运动的拍摄对象的 [运动] 选项、当拍摄对象在一定距离范围内时开始拍摄的 [距离] 选项以及检测画面内的人、动物或汽车的 [对象侦测] 选项。这些选项可以单独使用，也可以组合使用，在满足所选标准时将自动触发拍摄功能。

此功能允许用户远程拍摄，而无需手动确定拍摄和录制时机，为用户提供更多的自由来执行其他任务，或者能够将相机放置在用户不能长时间停留的地方，例如当拍摄或录制野生动物时。

使用多台Z 9相机拍摄时，用户可以手持1台相机四处移动进行手动拍摄，同时将其他相机放置在固定位置从三脚架上进行自动拍摄。自动拍摄还允许从多个角度进行拍摄，无需使用以前控制多台相机所需的快门线，也不必担心远程拍摄时的连接问题。它还可以与“预拍”功能一起使用，以更可靠地捕捉决定性瞬间。

使用“自动拍摄”功能的概念图

*[距离]选项仅当相机搭配尼克尔 Z 镜头时可用。使用尼克尔 Z 镜头以外的镜头时，自动拍摄可能无法运行。

2. 进一步改进视频录制功能

使用N-Log录制时，可以将ISO感光度设置为低至Lo 2.0。扩展暗部的ISO感光度可增大暗部的动态范围，并减少噪点，实现丰富且清晰的暗部色调表达。

此外，高分辨率变焦速度的选项数量从3个增加到11个，以实现更准确的速度控制。现在可以对变焦速度进行更精细的调整，例如，以更慢的速度进行更稳定的变焦，从而实现更符合用户意图的变焦表达。

固件4.00 版本还新增“慢动作”视频功能，能够以1/4(4x)或1/5(5x)的帧速率播放慢动作效果的视频。

3. 提升照片拍摄功能

当使用3D跟踪拍摄对象侦测功能无法检测到小型或者快速移动对象时，现在可实现更高的对象捕捉性能。此外，为了更好地响应现场工作人员的需求，在高速画面捕捉的预拍阶段、相机在取消拍摄之前、持续缓冲画面的时长从30秒延长到300秒，允许用户在半按和完全按下快门释放按钮之间等待更长时间。固件4.00版还在自定义设置菜单中添加了[曝光延迟模式]选项，有助于减少按下快门释放按钮时，因相机抖动造成的图像模糊。

4.可操作性和功能的其他改进

• 增加了可分配给自定义控件的功能数量，以及可自定义的控件数量。

• 手动对焦时的焦距指示器新增加了以用户选择的单位显示相机和对焦位置之间的大致距离。

• 用户可以从释放快门时的5种快门音中进行选择，并可设置较高的音量。

• 新的[帧快进变焦位置]选项允许用户在放大播放期间滚动浏览照片时选择以何种方式居中显示，可以将其分配给自定义控件。选择[首选对焦点]时，相机会以拍摄时激活的对焦点为中心显示。

• 提高了视频播放时进度条的显示精度。