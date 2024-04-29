京东3C数码联合同程旅行发布《“五一”出游风向标》报告

【天极网数码频道】4月29日，京东3C数码联合同程旅行共同发布《“五一”出游风向标》，解读今年“五一”最时髦的新玩法。为让消费者提前购齐出行装备，京东推出“3C数码出游季”活动，打开京东APP搜索“3C出游季”，购出游好物享30天意外换新，还享最快1小时送达的购物体验，能帮助用户解决旅途中的燃眉之急。

假期不远走，只在就近的酒店“宅”几天，这种“微度假”形式深受年轻人的青睐。同程旅行数据显示，截至目前，5月1日至5月5日用户在常住城市的酒店预订热度同比上涨41%。出门在外，安全是重中之重。京东数据显示，4月酒店摄像头探测器品类成交额同比增长200%。

City Walk早已成为年轻人们喜爱的新休闲方式和社交方式。同程旅行数据显示，北京的南锣鼓巷、上海的豫园，重庆的解放碑，长沙的太平街和广州沙面仍是年轻人喜欢的“城市漫游”路线。感受城市风情，一张张照片和一段段视频留下了许多美好瞬间。京东数据显示，4月出游季活动期间，相机品类成交额同比增长100%，领夹麦克风、手持麦克风成交额同比增长90%。

越来越多的游客愿意为一场音乐演出奔赴远方的城市。同程旅行数据显示，“五一”假期，热门演唱会、音乐节周边商圈的酒店预订热度同比上涨超过2倍。在看演唱会的装备选择上消费者的爱好也各有不同。京东数据显示，江浙沪地区用户更偏向选择携带手机云台稳定器，而充电宝则成为年轻人必备的“续命神器”。

用脚步丈量祖国大好河山，假期是最佳选择。同程旅行数据显示，4月最后一周，山岳类景区搜索量环比上涨114%，其中三成游客会搜索超过5座山。除了登山，骑行和冲浪也深受消费者的喜爱。从京东搜索热词来看，骑行者最爱的“开放式耳机”搜索量同比增长超200%，登山爱好者必备的智能手表成交额同比增长超100%。

世界各国的风景都要看一看。同程旅行数据显示，4月国际机票预订热度同比上涨184%，国际酒店预订热度同比上涨123%。曼谷、吉隆坡和东京是很多游客走出国门的第一站。出境游升温，出境装备也逐渐火爆。京东数据显示，4月出游季活动期间，多国旅行转换插头成交额同比增长150%，身在异国避免语言困扰的翻译机品类成交额同比增长超80%。

在“悦己消费”和多元化生活方式的影响下，假期选择一头扎进游戏世界，找个酒店“开黑”或者看比赛，成为00后们的度假新选择。同程旅行数据显示，“五一”节前一周，电竞酒店搜索热度环比上涨78%，关注电竞酒店的女性用户占比大幅提升达到42%。京东数据显示，“五一”假期前，游戏电竞类产品成交额同比增长150%。有趣的是，南方用户更加青睐游戏掌机，北方用户则更多选择游戏笔记本电脑。

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