《“逃出白垩纪”》幕后揭晓，CineAltaV带你回到史前时代

为了拍摄《逃出白垩纪》，电影摄影师萨尔瓦多・托蒂诺(Salvatore Totino)爬巨树，涉沼泽，并在夜间发射军事照明弹帮助拍摄。

“我喜欢弄脏我的手!”托蒂诺说。

为了在《逃出白垩纪》中实现史前和未来主义的概念，托蒂诺需要为一个孤独的飞行员(亚当・德赖弗)创造一个未被发现的星球，而着陆后却发现这个星球是65万年前的地球。这部使用索尼CineAltaV拍摄的电影，是一场来自未来的宇宙飞船遇见白垩纪时代生物的惊心动魄的史诗级视觉冒险。

托蒂诺的冒险精神和创造性的眼光，使他与奥利弗・斯通(Oliver Stone)、罗恩・霍华德(Ron Howard)等一系列令人印象深刻的标志性导演并驾齐驱。他是从哪一步开始的？正如托蒂诺跟我们解释的那样，他从小就喜欢视觉效果。然而，他的家人并没有这方面的热情。“我在一个意大利移民家庭长大，我的父母来到美国，他们希望我考上大学。如果我没能上大学，那他们希望我能学习一门手艺。但当时，我父母并不希望我能成为一名艺术家。”

对于托蒂诺来说，挑战在于弄清楚如何在布鲁克林从一个无家可归孩子的变成一名艺术家。“我从13岁开始工作，因为我没有钱。如果你想自己做点什么，比如去看电影，你必须自己赚money。托蒂诺最初是一名制片助理，当他第一次获得现金后，他买了他的入门设备：一台相机。有了它，他自学了如何打印黑白照片。无论是帮摄影助理搬运设备，还是在出租屋里贴上准备标签，他都把这一切都当作一个学习的机会。

最终，托蒂诺加入了纽约的工会，并从导演彼得・凯尔(Peter Care)那里获得了第一次重大突破。“这些年来，我和彼得做了很多工作，”托蒂诺回忆道。“REM视频，汤姆・佩蒂视频，布鲁斯・斯普林斯汀的秘密花园。我们一起做了很多漂亮的工作。幸运的是，其中一些是在正确的时间出现在正确的地方，同时彼得具有良好的职业素养非常值得我学习。

当然，在这一过程中的某个时刻，托蒂诺变得擅长拍这些东西了。

“看，我仍然不认为我擅长拍电影，”托蒂诺开玩笑说。“不，我是认真的!我真的很兴奋，我喜欢我的工作。如果你看看我拍过的电影，它们都是不同的。我找到与我或相关人员产生共鸣的剧本和故事，然后无论这个故事是什么，无论这个故事需要讲述什么，这就是我的风格。对于《逃出白垩纪》，当我阅读剧本时，感觉他直击心灵。感觉很个人化，它真的来自某人的内心。

将托蒂诺的创造力发挥到极限

当托蒂诺第一次为这个项目采访导演斯科特・贝克和布莱恩・伍兹时，他立刻就喜欢上了他们。“他们从六年级开始就是最好的朋友，”托蒂诺解释道。“他们在爱荷华州长大，在那里他们开始一起写作和制作电影。当你与他们合作时，你会发现这是一种令人难以置信的协作体验。我可以说实话，我可以做我自己，展现创造力，突破极限，我们在拍摄《逃出白垩纪》时做到了这一点。

事实上，是导演们推动托蒂诺尝试变形拍摄。“起初，我想使用球面，因为使用球面透镜可以对焦得更近一点。但是变形会产生限制。因此我们做了一些测试，并决定使用Hawk V-Lites镜头，很快我就爱上了它们。”为了完成变形的视角并达到极点，托蒂诺知道他需要索尼CineAltaV。

“因为我们的拍摄画面是变形的，而且有些慢镜头，因此我想要一台更高ISO的相机。另外，我知道我会遇到一些艰难的地方。比如在一天结束时，在没有光线森林里，我会遇到这种情况，而此时你爬上了一座山，却没有随身携带灯光。我当时决定测试CineAltaV，我喜欢它的色彩空间。”

从外观上看，这是正确的选择。“我爱上了CineAltaV。我喜欢它的外观 - 以及双原生ISO。2500的感光度是一个巨大的帮助。它给拍摄带来了巨大的改变。感谢上帝，终于有了一台由电影摄影师设计的相机。我很高兴索尼真的听了克劳迪奥・米兰达的话。他确实为开发这款相机做出了巨大的贡献。它真的很直观，也很容易使用。

颜色对于《逃出白垩纪》的故事讲述非常重要。托蒂诺需要让自然世界与宇宙飞船形成鲜明对比。在索尼CineAltaV的色彩空间中，他能够想出一些全新的东西。与目前我们看到的特斯拉式的未来科技外观不同，托蒂诺创造了一个你以前从未见过的独特黄橙色驾驶舱。这是使《逃出白垩纪》与众不同的一部分。

对于托蒂诺来说，一些电影摄影机让他发疯，部分原因是它们在影像上的处理方式。“这就像有人拿起一台电脑，在它的末端放了一个镜头，”他说。但最重要的是，对于托蒂诺来说，CineAltaV的双原生ISO让其他电影摄影机看起来受到了诸多限制。“当你开始改变其他相机的ISO时，它开始改变你的曝光曲线，你必须处理它造成的后果。拥有双原生ISO是索尼有史以来最聪明的设计。

将索尼CineAltaV带到沼泽中间的一棵 60 英尺高的树上

托蒂诺回忆到：《逃出白垩纪》的户外拍摄地点位于俄勒冈州西南海岸，在山上和基萨奇国家森林的沼泽中，距离新奥尔良四个小时车程。

有一次，我不得不爬上一棵60英尺高的树才能拍摄，牧场的主人能够为我们开凿一条道路，让我们能够借助设备上山。我们需要运输鳄鱼和其他东西，但后来开始频繁下雨，道路变得非常泥泞。在公路的顶部，我们已经无法在那里获得设备的帮助了，因此我们不得不开始徒手搬运东西。在最初的计划中，我们需要在那里安装一个起重机，但由于天气我们无法完成安装。所以，在那个时候，由于演员戴着安全带，而他们也只是把另一个安全带放上去，然后我爬到了树上，拍了我需要的镜头――俯视着他爬上去。

在户外场所遇到的的所有挑战中，托蒂诺认为摄影机没有成为问题。“CineAltaV是一台很棒的主力机。我们从来没有遇到过摄影机故障。我喜欢能够在需要时推动设备而不必为之担心。我们在雨中把它放到手持式的下降云台上。它们负责确保电子设备不会弄湿。无论是室内、室外还是新奥尔良，俄勒冈州的极端天气差异，CineAltaV都没有遇到问题。”

突破 360 度电影摄影机移动的极限

《逃出白垩纪》充满了具有挑战性的电影感镜头，而托蒂诺一直以来最喜欢的恰恰是令他感到棘手的镜头。他需要索尼CineAltaV以一种方式开始，而以另一种激动人心的方式结束。为此，他需要相机能够360度移动。根据托蒂诺的说法，它本可以通过运动控制臂和许多成本更高的方式完成这些视觉效果。但是，机械组长尼克・莱昂(Nick Leon)想出了一个绝妙的替代解决方案。

尼克找了一家公司为我们制作一个特殊的小车轨道和一个电动跟踪系统，这样我就可以在上面放一个无线头，然后进行360度的移动。他投入了大量的研发来解决这个问题。然后，制作部门给了我们一些时间来进行现场拍摄测试并找出问题所在。当他们开始建造演员第一次进入的洞穴口时，我们意识到我们这个360度轨道的尺寸有些偏大。所以，他们必须把洞穴部分做得大一点，这样我才能真正把相机拿出来!与像Kevin Ishioka这样优秀的制作设计师合作真是太好了。当我们遇到像这样的问题时，我们会一起解决。我为这个镜头感到非常自豪，而这也是一个团队努力的结果。