连续三年！SmallRig斯莫格亮相苹果新品发布会 展示iPhone 16系列影像能力

【天极网数码频道】北京时间 9 月 10 日凌晨，苹果公司于加利福尼亚州举行了主题为“高光时刻”的秋季新品发布会。会上，苹果发布了最新款iPhone、Watch和AirPods系列，其中最受关注的 iPhone 16系列最新款手机，均增加了“相机控制”按钮，以直达各种视觉相关的智能功能，同时在影像方面也进行了大幅度升级，iPhone 16 Pro系列搭载4800万像素融合式摄像头;iPhone 16 和 iPhone 16 Plus 升级为竖型双摄，配备 1200 万像素超广角镜头，支持录制杜比视界 4K 60 视频，其超广角镜头可捕捉 2.6 倍光线，同时支持微距摄影，并配备 2 倍长焦镜头。此外，其全新的相机架构还能将数据更快从传感器传到芯片，传感器读取速度是上一代的两倍;同时支持4K 120 FPS格式拍摄，并在音频表现上提供不同音轨的处理能力，在语音备忘录中加入了叠加音轨、分层创作的新模式。

发布会现场视频展示SmallRig斯莫格iPhone系列拓展套件

发布会上，苹果一如既往通过一段现场视频展示iPhone16系列的影像能力，本次发布会展示了著名歌手The Weeknd 最新单曲《Dancing in the Flames》即将推出的音乐视频幕后花絮，该音乐视频完全使用 iPhone 16 Pro 拍摄，在幕后花絮中，好莱坞著名导演 Anton Tammi 和摄影指导 Erik Henriksson 全程使用乐其创新旗下 SmallRig斯莫格品牌iPhone系列拓展套件进行视频拍摄。

好莱坞著名摄影师Erik Henriksson使用SmallRig斯莫格拓展套件与iPhone 16 Pro进行影像创作

自2021 年苹果发布 iPhone 13 系列起，苹果官方在其新机 TVC 推广中多次采用 SmallRig 斯莫格品牌拓展套件。2023 年，SmallRig斯莫格手机拓展套件亮相苹果秋季发布会，助力 iPhone 15 Pro 展示强大影像功能，将 “影像生态助力手机拍出电影感” 根植于用户心智。

今年春节前夕，苹果推出的新春大片《小蒜头》由《超凡蜘蛛侠》导演马克・韦布执导，同样使用了 SmallRig 斯莫格手机拓展设备进行拍摄。SmallRig 斯莫格 iPhone 15 Pro Max 手机拓展套件和蓝牙无线侧手柄为现场拍摄提供了强大稳定性和灵活操控性，成功捕捉影片中多处复杂、动感十足的镜头，赋予影片独特的电影级影像视觉。

据悉，SmallRig 斯莫格 iPhone 16 Pro 系列专用 FilMov 轻型手机影像套件已与 iPhone 16同期发布。该专用拓展套具备带壳直装的特点，提高效率的同时加倍保护手机。设有冷靴接口 2+1，提供了更多拓展空间，还新增了肩带孔位，令用户在拍摄期间可解放双手;并且能够一秒卡入快装，防误触，无需工具即可拓展快拆生态，可搭配快拆旋转侧手柄和快拆三脚架转接头。

此外，该拓展套件还有第二种安装方式，裸机也能快装上阵。配合软硅胶圈，裸机安装时也能贴合稳定。同时，可快速拓展镜头、滤镜，手机壳镜头处可拆卸、替换镜头背板，高效拓展镜头或滤镜。套装内标配 T 卡口镜头背板及装饰框，可替换为 17mm 螺纹镜头背板或 67mm 磁吸滤镜转接环。侧边可滑入安装 T 卡口背板，裸机安装时同样兼顾镜头、滤镜快换。

SmallRig 斯莫格 iPhone 16 Pro 系列专用 FilMov 轻型手机影像套件

SmallRig斯莫格创立于 2013 年，隶属于乐其创新股份有限公司。通过独有的全球用户共创模式和小批量、多品类、多频次和半定制的 “快制造” 敏捷供应链，SmallRig 斯莫格从相机支撑类产品起步，逐步建立起涵盖相机支撑与稳定、智能手机支撑与稳定、灯光与控制系统、影像电源四大产品线和一站式直播间解决方案，共 720 多个单品的影像行业内最全场景产品生态。截至目前，SmallRig 斯莫格产品已远销全球 160 多个国家和地区，全球用户超过 1000 万，销量与市场份额全球领先。

近年来，直播和短视频在全球的风靡带来了大量内容创作需求，各大手机品牌纷纷将影像功能作为产品升级的主要维度，手机级影像成为当下影像创作领域的最突出趋势。影像科技与场景生态的高度协同为手机影像的蓬勃发展提供了广阔市场空间，也令手机影像生态设备获得高速增长，对此，乐其创新SmallRig相关负责人表示，面对全球用户持续高增的影像创作需求，SmallRig斯莫格将始终坚持将产品创新作为企业发展的源动力，致力手机影像生态打造，不断推动移动影像场景生态产品创新迭代。