缤纷618礼遇活动 即将欢乐开启

【天极网数码频道】尼康宣布于5月20日至6月20日开启“缤纷618礼遇“促销活动。

参加活动的销售渠道：尼康授权经销商的线上店/线下实体店、尼康天猫官方旗舰店、尼康京东官方旗舰店、尼康直营店。具体请参见尼康官网www.nikon.com.cn的“如何购买”页面。

*如对本次活动有任何问题，请拨打尼康客户服务支持热线400-820-1665。





礼遇 2 在 “参加活动的销售渠道”购买 成功注册 “我的尼康”后，即可获赠相应礼品。 Z 6 Ⅱ 机身或套机 ●猛犸LARK M1无线麦克风1个 （一拖一不带电池盒） *可用于相机、安卓手机。苹果手机使用时需另购适配线。 Z 5、Z fc、Z 50、Z 30机身或套机 ●尼康原创相机包1个 *面料 涤纶 100%、尺寸：约34x17.5x8cm NIKKOR Z 50mm f/1.2 S NIKKOR Z 85mm f/1.2 S NIKKOR Z 20mm f/1.8 S NIKKOR Z 24mm f/1.8 S NIKKOR Z 35mm f/1.8 S NIKKOR Z 85mm f/1.8 S NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 NIKKOR Z 微距 105mm f/2.8 VR S NIKKOR Z 14-30mm f/4 S NIKKOR Z 24-120mm f/4 S NIKKOR Z 24-200mm f/4-6.3 VR ●VSGO便携清洁套装1套 *包含：小倒蛋气吹1个、拉链收纳包1个、3ml真空喷雾镜头清洁剂1瓶、金属镜头清洁刷1个、镜头清洁布8片、 清洁湿巾 5片、无尘棉签16支 NIKKOR Z 26mm f/2.8 NIKKOR Z 28mm f/2.8 NIKKOR Z 28mm f/2.8 (SE) NIKKOR Z 40mm f/2 NIKKOR Z 40mm f/2 (SE) NIKKOR Z 50mm f/1.8 S NIKKOR Z微距50mm f/2.8 NIKKOR Z DX 12-28mm f/3.5-5.6 PZ VR ●尼康原创镜头包1个 *面料：100%涤纶、尺寸：约高14cm x 直径10.5cm





礼遇2 活动参加方式：

1)活动期间凡在参加活动的渠道，购买活动指定商品，成功注册“我的尼康”后，可获赠注册好礼。

2)注册“我的尼康”时，请正确填写商品型号和序列号，如填写的信息有误，将无法获得赠品。

3)上传发票的内容信息必须与注册商品的信息一致，上传发票图片中的文字务必清晰可见。

4)请正确填写收件人的电话号码和详细的收货地址，赠品将于1个月左右快递到注册时预留地址(仅限中国大陆)。如填写的信息有误，将无法获得赠品。因物流影响，配送可能会延迟，敬请您耐心等待。您填写的个人信息将被用于奖品寄送目的，尼康将在为实现上述目的以及法律法规规定的期限内予以保存。如该等信息来源于第三方，请您确保取得了第三方的授权同意。您可通过拨打热线电话(400-820-1665)行使个人信息相关权利或咨询礼品的物流情况。

5)在“我的尼康”注册时填写的商品购买日期以及上传的购买发票日期必须在2023年5月20日-2023年6月20日之内，同时，注册必须在2023年5月20日-2023年7月4日之内完成。