【天极网数码频道】12月19日，京东3C数码与南极熊3D打印网在京东MALL深圳南山店联合开展了“消费级多喷头、多色3D打印机测评体验会”。本次测评体验会汇集了拓竹、快造科技、Prusa、爱乐酷四大主流3D打印机品牌的热门机型，集中展示了各品牌消费级多喷头、多材料、多色3D打印技术的最新成果，并邀请了海量3D打印农场主、玩家和爱好者共同见证消费级3D打印机的革新魅力。

本次大会是一场汇集行业多喷头多材料3D打印机型的巅峰实测和体验交流，以公平公正的方式呈现各品牌设备的真实性能。第一轮标准化评测中，各参与厂商设备打印同一个多色圣诞树模型，Snapmaker U1、PRUSA XL、拓竹H2C、爱乐酷CC2打印速度从60分钟至3小时不等,从换头换料速度到耗材浪费率，从打印精度到复杂结构支撑剥离效果，消费者都可以在这场大会直观见证，不用再对着参数表纠结对比，不用再刷遍全网找零散评测。

除了标准化评测，“消费级多喷头、多色3D打印机测评体验会”还具象展示了各品牌的差异化优势，帮助用户选择适合自己的机型。在个性化展示评测环节中，各厂商根据设备特征，带来了之前打印的能够充分展示出自家最具优势的模型，并结合技术讲解展示设备优势。

快造科技Snapmaker U1的SnapSwap™独立四头并联系统，4打印头各自独立，只需5秒即可完成切换，实现了“5倍高速，5倍省料”;拓竹H2C的Vortek热端切换系统和AMS系统，支持六色切换打印和最多24种耗材，实现一体多彩打印的同时，最大程度减少了废料;PRUSA XL采用CoreXY结构，可以拓展到多达5个独立工具头，支持最多5色打印;爱乐酷CC2的CANVAS多色系统，支持多色拓展打印，最多4种材料颜色，实现复杂的彩色模型一次成型。

在圆桌论坛环节，3D打印设备厂商、农场主代表、材料厂商代表、应用服务商代表、AI 3D大模型代表，投资人代表以及圈内的头部网红共聚一堂，围绕消费级3D打印的发展趋势展开了深入讨论。嘉宾们普遍认为，多头、多色3D打印正成为消费级3D打印机突破的核心方向。这既是明确的技术升级路径，通过增加工具头来实现高效多色输出与多材料兼容，解决传统设备效率瓶颈，同时也大幅减少了材料浪费，精准呼应了市场需求变化，用户不再满足于单色打印，转而追求更复杂的色彩表现与实用功能。京东3C数码也正努力将这一技术趋势从行业讨论推向大众视野，缩短其市场普及的进程。

在评测体验会的现场，南极熊还设置了多个摊位，展示了三绿不同颜色和用途的3D打印线材，鑫博川的PEBA和发泡材料，班诺设计的全彩色3D打印实例以及乙烯众筹操盘的海外众筹成功案例。

