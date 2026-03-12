【天极网数码频道】随着AI技术迭代、产业投入加速与消费者认知升级，AI硬件市场正迎来爆发式增长。近期，京东3C数码联合益普索发布《AI消费电子产品消费洞察报告》，指出对于AI的用户认知已从早期“概念好奇”全面进化到“场景依赖”，工作提效、生活娱乐、家庭教育、健康管理、自我提升、设计创作六大核心场景成为驱动需求的核心引擎。而市场发展的核心驱动力，也从技术先行，转变为了AI场景需求洞察和生态协同能力的比拼。

行业在狂热的AI技术推进中，仍面临几个根本性问题：AI消费电子产品的真正受众是谁？不同圈层的消费者究竟如何看待和期待“智能”？在具体而微的生活与工作场景中,他们最迫切希望AI解决何种痛点？当消费者在不同平台间比较、犹豫直至流失,其背后的决策逻辑是什么？

基于海量消费需求和场景的调研分析，《AI消费电子产品消费洞察报告》精准勾勒出了AI消费电子的八大典型人群画像：引领技术潮流的“科技发烧友”、追求极致效率的“职场效率精英”、热衷生活品质的“家庭娱乐人群”、重视家庭教育的“教育投入人群”、关注健康管理的“健康关注人群”、专注个人成长的“自我投资人群”、依赖创意工具的“创意生产者”，以及被动触达、规模庞大的“AI跟随者”。这八类人群并非孤立存在，而是从核心圈层、垂直刚需再到大众渗透的路径动态演进。

报告同样深入揭示了不同人群对AI产品的需求分化与品类偏好。科技发烧友追求“硬核性能与可玩性”，近5成人群会尤其关注AI PC，同时有超过3成用户关注AI音频设备，AI电脑硬件以及AI配件的人群关注占比都达到2成左右，展现对核心硬件与前沿体验的极致追求。职场效率精英则高度重视“跨设备联动与工作流闭环”，其关注的品类高度集中于移动办公与高效创作场景，56%用户关注AI手机，超4成用户则分别关注AI平板和AIPC。而对教育投入人群来说，他们更关注“内容权威性与操作省心度”。AI平板、AI教育产品、AI穿戴装备以及AI打印机等，都成为了该人群热门关注品类，期待通过专用硬件构建稳定、可靠的家庭学习环境。

另外，对健康关注人群，AI不仅是智能家庭医生，也是家庭的守护者，他们倾向需求匹配和权益有保障的产品，为自己和家人购买一份安心。以智能手表为代表的智能可穿戴设备，以及智能体脂秤等，精准满足了健康人群对健康管理设备的期待。同时，自我投资人群、创意生产者以及AI跟随者们，均对AI手机、AIPC、AI打印机、AI影像设备、显示设备等AI产品表现出强烈消费意愿，期待借助AI产品为生活、工作乃至创作带来具体的改变。

值得一提的是，AI功能在用户购买决策中的权重已与传统硬件参数并重。报告数据显示，47%的用户在购买时会主动考量AI功能的实用性。尤其在AI PC与AI平板品类中，用户对AI功能的关注度已接近、甚至超过对传统非AI功能的关注度。在AI教育产品等细分品类，用户对AI功能的关注度尤为突出。这标志着消费者不再为虚无的“技术噱头”买单，而是精准地为解决实际痛点的“场景解决方案”付费。

面对分层化的市场趋势，报告提出“场景定义产品”的消费洞察。近50%的消费者将“AI功能是否能无缝融入现有工作流与生活场景”作为核心购买决策因素。因此，未来的竞争焦点将是生态协同能力，品牌需针对不同人群制定策略，对先锋群体打造“技术标杆”，对家庭用户构建“信任纽带”。

目前，AI消费电子已进入“人群精准击穿、场景深度绑定”的新周期。作为连接产业与消费者的重要枢纽，京东3C数码将持续依托需求洞察，赋能产品定义、营销策略与生态建设，助力品牌在AI浪潮中把握场景深耕与人群细分的黄金机遇，为消费者带来更智能便捷的体验，推动行业实现高质量发展。