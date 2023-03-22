用尼康相机记录我的风花雪月大理行

【天极网数码频道】云南，自古以来便是旅行游玩的好去处，古人有云：天气常如二三月，花枝不断四时春。说得正是云南当地那四季如春的天气与景色。恰巧本月受某品牌方的邀请，前往云南大理参加线下活动。行程中有一小段自由活动的时间，虽然短暂但也足够游玩并记录下大理特色的景点了。

此次携带的拍摄器材是来自尼康家的Z 6Ⅱ全画幅微单相机，搭配Z卡口大三元尼克尔 Z 24-70mm f/2.8 S镜头。其前代产品Z 6在2018年刚发布时就有使用过，从功能和性能等各方面都留下了非常深刻的印象，只不过当初Z 6是单卡槽并且只支持XQD存储卡，让手中握有大量SD卡的用户有些尴尬。

二代产品更新弥补了单卡槽的问题增加了SD卡槽，同时在连拍、追焦、人像肤色、视频格式、电池容量等多个方面都有提升，是一款拍摄实力非常均衡的相机。而尼克尔 Z 24-70mm f/2.8 S镜头的出色不用在过多赘述了，作为Z卡口的大三元镜头之一，其光学素质继承了尼康光学的高品质，在对焦速度、成像画质、抑制鬼影/眩光等方面有着极佳的表现。2470的焦段涵盖了广角到中焦的范围，可进可退对于拍摄旅行题材非常实用。

关于镜头方面，如果只想带一枚镜头出行的话，除了本次使用的尼克尔 Z 24-70mm f/2.8 S外，学长还推荐几枚镜头作为备选，如尼克尔 Z 24-70mm f/4 S(这枚是套机头)、尼克尔 Z 24-120mm f/4 S、尼克尔 Z 24-200mm f/4-6.3 VR，上述这些镜头在旅行题材的拍摄中也有非常不错的表现，牺牲了一丢丢光圈，但售价方面会更加亲民。

若是不介意多带镜头的朋友，可以再带上一枚超广角镜头。毕竟想要收全大理壮阔的风景，超广角镜头绝对是T0级别的存在。当然无论你最终选择怎样的镜头来搭配Z 6Ⅱ，旅途中都不会感觉到有压力，整套拍摄方案非常轻便快捷。

从实际的体验中，尼康Z 6Ⅱ加尼克尔 Z 24-70mm f/2.8 S的组合也的确出色的完成了此次拍摄的任务。很多人说拍摄风景需要高像素，但其实2450万有效像素已经足够应对旅行记录题材的需求了，同时尼克尔 Z 24-70mm f/2.8 S无论中心还是边缘的画质表现都非常出色。

在旅行中手持拍摄占据了99%的时间，但并非任何场景都能使用安全快门来拍摄，偶尔需要更多进光量又不想拔高ISO的情况下，降低快门速度会是更好的选择。Z 6Ⅱ提供了约5档的减震补偿效果，在远低于安全快门的情况下依然能拍摄到足够清晰的画面。

户外拍摄遇到最多的是大光比场景，通常会让不少人措手不及。要么高光部分正常，暗部太黑;要么暗部正常，高光过曝。不管是哪种情况，出片的效果都会大打折扣。所以建议大家开启NEF(RAW)格式，通过后期即可还原高光及暗部的细节。

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1/500，F8，ISO100

1/500，F8，ISO100

1/320，F6.3，ISO100

1/1600，F2.8，ISO100

1/2500，F2.8，ISO100

1/2500，F2.8，ISO400

1/1600，F8，ISO560

1/2500，F7.1，ISO560

1/125，F3.2，ISO1600

总结：

这次大理之行有点匆忙，很多知名景点没能前往打卡，不过尼康Z 6Ⅱ全画幅微单相机和尼克尔 Z 24-70mm f/2.8 S镜头，依然帮助我记录下了很多美好的景色，让自己的朋友圈增色不少。可是对于这款相机我依然有一个小遗憾，它的背部屏幕如果能做成侧翻屏就更完美了。毕竟现在很多人会习惯竖构图来进行拍摄，无论是仰拍还是俯拍，侧翻屏能很好的满足竖构图的预览需求。不知道尼康的下一代产品能不能用上侧翻屏，让更多喜爱竖构图拍摄的摄影师加入到尼康的大家庭中。