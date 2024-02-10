京东春晚180万文具好礼已送出 看兑换攻略不错过1分钱大礼

【天极网数码频道】在一首《难忘今宵》中，2024年春晚落下帷幕。作为春晚的独家互动合作伙伴，京东带来的1亿份实物好礼，也彻底点燃了广大观众看春晚、领大奖、迎新春的热情。京东数据显示，总台春晚期间，全球用户在京东的互动量超552亿次，京东准备的180万份文具实物好礼也被观众们热情参与互动领取，包含人们日常所需的钢笔、中性笔、笔记本等文具，更有送礼有面的文具礼盒等好物，第一时间被消费者一分钱购入并配送到消费者家中。

而抽中文具好礼的用户，如果没有立刻下单，也可以打开京东APP，找到“我的”并点击右侧“新春红包”按钮进入活动页面;之后点击左上角“我的奖品”查看是否中奖以及所中奖品;再点击页面中的“去领奖”一键跳转产品支付页面，只需支付1分钱即可坐等文具好物送货上门。没抽中好礼但抽中京东红包的用户，可以找到“我的奖品”中的“京东红包”并点击“去使用”，购买所需的文具产品并进入支付页面时选择红包抵扣即可完成商品减免，以更划算的价格入手爆款文具产品。

不只是春晚将春节的仪式感拉满，节前紧锣密鼓置办年货，春节期间走亲访友、欢度佳节组成了整个热闹喜庆的春节氛围。在众多年货节礼盒当中，众多的“文具”年礼也是今年过年期间备受消费者青睐的购物选择。

其中，寓意学业精进的文具礼盒成为消费者年礼首选。数据显示，1月15日至今，文具礼盒成交量同比增长近3倍;春节到来的背景下，手写春联也成了一种趋势，同步带动了宣纸和春联的热销，其中宣纸对联成交额同比增长超350%，毛笔同比增长60%，文房套装同比增长80%。春节后，全国各地的中小学以及高校也将紧随其后迎来开学季，文具采购也成为年货节期间家长们购买的刚需，京东上，学生文具相关的各类目销售增长，同样受人关注，其中学习字帖成交额同比增长超100%。

为满足用户对一站式文具采购的需求，2月18日，京东更将将上线开学季活动，大量质优价廉、新奇特的文具产品，轻松满足开学所需，还享3件8折福利。此外，京东文具开学季还针对不同年级的孩子准备了不同的文具套装，方便家长们一站买齐所有开学用品。打开京东APP，搜索“文具馆”，加购所需文具产品，2月18即可以更优惠的价格将品质文具带回家。