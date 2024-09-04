打造中国版“莱茵认证” 京东携品牌、协会实施推广《学习机护眼标准》

【天极网数码频道】近视已经成为影响青少年身心健康的重要因素，推动近视防控工作，社会各界都在努力。京东联合中国电子行业视像协会，以及京东方、科大讯飞、步步高、优学派、希沃、小度、学而思、作业帮等品牌共同创立的国内首个《学习机护眼标准》已经落地实施大半年，护眼学习机产品迅速增长，受到更多家长青睐。

据了解，《学习机护眼标准》于2023年11月正式发布，旨在为消费者提供明确的选购标准。该标准主要针对学习机的屏幕像素密度、屏幕亮度、亮度对比度、色域覆盖率、屏幕闪烁等级、亮度可视角度以及硬件、软件的蓝光占比等方面提出了明确的要求。与此同时，该标准还对学习机智能护眼功能方面进行了强制约束。

其中，在硬件层面上，该标准对闪烁等级不应高于-30db、亮度均匀性需达到75%(含)以上以及与护眼强相关的蓝光占比等8个重要屏幕技术指标进行了明确的参数规范;在软件应用上，则对学习机在时长管理、距离感知、环境光调节、坐姿感知等8个智能护眼功能方面作出要求。从设备硬件到软件，最终打造出行业首个《学习机护眼标准》，构建出全方位、更符合行业特点和消费需求的标准体系。

随着《学习机护眼标准》的实施，京东上架的所有学习机产品都需要根据标准进行主图详情页展示，并专门在学习机搜索中设置了护眼的导览，消费者点击后可找到所有满足标准的护眼学习机。同时，在京东上架且通过《学习机护眼标准》认证的学习机产品也都被打上“小绿眼”LOGO标识，让消费者在购物时能一目了然地辨别真正的护眼学习机。

该标准的实施，也让更多的商家在生产学习机产品时有章可循、有法可依，逐渐杜绝参数虚标、产品功能误导等问题的出现。更值得一提的是，相对于德国“莱茵护眼认证”的用户感知力不足，京东推出的《学习机护眼标准》更符合中国消费者需求。截至8月22日，京东共计66款不同品牌的学习机产品通过护眼认证，其中护眼认证产品覆盖率为37%，极大丰富了消费者选购护眼学习机的选择。

未来，京东还将继续推动学习机市场的规范化发展，携手各大学习机品牌，为消费者带来更多专业化、标准化的产品，为家长减负，为学生学习增效，以《学习机护眼标准》打造中国版“莱茵认证”。