PS5轻薄版大瘦身？ 这才是索粉心目中的PlayStation 5！

【天极网数码频道】早在3年前的2020年，第五代PlayStation游戏主机问世，相信对于很多索粉而言是一场狂欢，作为延续了二十多年的品牌和传承，PlayStation系列带给索粉太多的惊喜，而 PlayStation 5更是深受索粉和游戏玩家们的喜爱。

但，常玩PlayStation 5的人也经常因为它的大小而产生一些不便。不过前不久，PlayStation®5 主机(CFI-2000 型号组-轻薄版)和大家见面了!“瘦身”后的PS5轻薄版相信大家肯定非常中意!

PS5轻薄版外包装(直立支架需单独采购)

到底“瘦身”了多少

PS5轻薄版到底比初代PlayStation 5“瘦身”多少，笔者只能用一个词来形容：肉眼可见。

全新问世的PS5轻薄版相较于3年前的初代而言，体积缩小了30%，PS5轻薄版同样分为光驱版和非光驱版，在重量方面分别减轻了18% 和24%。笔者在拆箱过程中上手的重量明显低于初代PlayStation 5，手感明显。

在接口设计上面，PS5轻薄版和初代PlayStation 5略有不同。机身正面从1个USB-A 接口和1个 USB-C 接口改为两个USB-C 接口，截屏按键被取消。机身背部则依旧配置了 2个USB-A 接口、 1个HDMI 接口、1个RJ45网线接口及电源接口。

背部接口

配件发生了哪些改变？

PS5轻薄版包装内配置了电源线、 USB 连接线和卧式支架，标配的游戏手柄是和初代PlayStation 5一样的DualSense 无线控制器，操作方式和初代无二。而在连接线上，PS5轻薄版也做出了改变，从原先的USB-A转USB-C的设计改变为纯USB-C的设计，但传输速率上并没有发生改变。

值得一提的是，PS5轻薄版光驱版的光驱采用了可拆卸设计，这也可以有效的减轻整机重量，如果玩家倾向于使用数字游戏的话可以进行拆卸操作。当然，玩家也可以选择PS5轻薄数字版主机。

当然，对于购买PS5轻薄数字版主机的玩家来说也不用担心，PS5轻薄版的光驱从原先的内置改为可更换的另一大好处就是，玩家当想要通过光驱玩游戏时可以额外采购光驱进行安装，目前官方渠道也开放了销售渠道，只需联网注册就可以使用。

支架也有所变化

PS5 轻薄版外观和初代PlayStation 5略有不同，它采用了分体式的造型设计，主机盖由四块独立面板组成，上部是光滑的亮面，下部是磨砂的表面，而打开包装我们就能看到内置的卧式支架，可以将PS5 轻薄版卧倒在桌面上。

当然，如果玩家希望将PS5 轻薄版直立摆放的话需要购置一个直立支架，直立支架的安装也很方便，配件的安装说明书简洁明了，只需要将底座对好后拧上螺丝即可。

虽然“瘦身” 但不减料!

PS5 轻薄版体积变小，是不是容量也会变小？那你可太小看了PlayStation!PS5轻薄版不仅硬盘容量没有变小，还从初代PlayStation 5的834G存储容量提升到了1TB容量，硬盘模式依旧采用了固态硬盘(SSD)，可谓真正的“小体积，大容量”!

当然，作为PlayStation玩家都知道，很多大容量的3A大作，游戏本身就很占内存，虽然本次提升了存储容量，但是个人觉得还是杯水车薪，对于资深玩家而言，配个SSD硬盘准没错。

性能是否有所改变？

在很多玩家的认知中，体积变小，性能一般都会被“阉割”，但惊喜的是PS5 轻薄版并没有!这可能也是PlayStation系列一贯的初衷吧!

和初代PlayStation 5一样，PS5 轻薄版的读取速度依旧约是 PS4™的 100 倍，能够高速提供数据，实现无缝、动态的游戏体验。

《Ghost of Tsushima 》(对马岛之魂)

全新的 DualSense 无线控制器提供沉浸式触觉回馈、动态自适应扳机，还有内置麦克风，和初代PlayStation 5并无差别。玩家可以通过动态反馈，真切感受到你在游戏中的动作所产生的作用力和冲击力。

在音频上，PS5 轻薄版依旧还是3D 音频，不仅为拥有高端音频设备的用户，更是为所有人提供了出色的音频体验。

在玩家关注的兼容性方面，PS5 轻薄版能够向下兼容绝大部分的PS4游戏，目前可供玩家选择的就有2500多款游戏之多。前不久上线的《霍格沃茨之遗》、《最终幻想 XVI》等更是会让你眼前一亮，非常值得期待!

总结

其实无需太多的总结，归根结底就是PS5 轻薄版体积变小了!容量提升了!性能不打折!目前PS5 轻薄版国行版已于2023年12月1日正式上架，官方数字版定价2999元，光驱版定价3599元，Ultra HD Blu-ray光驱定价759元，无论你想置换还是尝新，都是非常不错的选择!