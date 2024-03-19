JBL Nearbuds2代在京东提前首发 支付定金尾款立减200元到手599元

【天极网数码频道】春暖花开时运动装备少不了，为给消费者能更快入手最新的“运动搭子”，京东先人一步提前上线JBL Nearbuds2代，叠加付定金50元尾款立减200元优惠后仅需599元即可入手，3月25日10:00先人一步提前开售。需要换新的消费者不仅能在京东提前下单，还可享受前100名免定金、12期免息、获赠运动水杯、晒单送30元E卡等实在权益。另外在京东购买JBL Nearbuds2代和JBL GO4音响还可享转盘抽奖机会三次，感兴趣的消费者现在就来了解这款新品的独到之处吧。

JBL Nearbuds2代作为一款开放式耳机，首要亮点就是其不入耳的设计，这种设计方案能够确保消费者在佩戴时耳道不闷胀时刻清爽，同时还能预知环境声无障碍即时交流，让户外运动更加安全。

虽然采用了不入耳的设计，但JBL Nearbuds2代在音质方面的表现也十分出色。基于多级音腔孔道规划，耳机能够防止声波反向传播，让声音能够准确入耳，同时非密闭式的声音传导也打开了自然声场，在一定程度上加长声学气动距离，确保消费者在聆听音乐时能够体验到震撼的低频量感。此外，16毫米大尺寸扬声器也带来了优越的声音驾驭能力，让JBL Nearbuds2代在细节解析、器乐还原度、音域表现等方面更加优秀，双层钛振膜搭配纯铝线圈结构刚柔并济，凭借迅捷的瞬态响应，带来了流畅而灵动的音乐节奏。

在室外运动时，消费者还将显著感受到JBL Nearbuds2代专为运动而生的产品特性。首先是音质方面，JBL声学工程师基于运动人群需求带来了功能型声效，从低频到高音都十分悠扬。其次是更贴合亚洲人头型的钛合金记忆后挂以及机身全覆盖的亲肤硅胶，不仅戴得牢靠还能快速疏导汗液，让每一次佩戴都更加清爽。值得一提的是，JBL Nearbuds2代还支持IPX5级抗水抗汗，无论雨天出行还是训练暴汗都能保持音乐不中断。

在其他使用场景下，JBL Nearbuds2代的双波束成型麦克风还能指向拾取口部范围人声，线上会议和语音通话都能清晰立体，耳机长达8小时的持久续航也能让消费者时时刻刻都能享受静谧音乐空间。

除了功能上的亮点之外，这款在京东提前上线首发的运动耳机还采用了更加活泼的多巴胺配色设计，日常佩戴潮流感十足。想抢先换新这款“运动搭子”记得首选京东APP，还有更多先人一步上线的新品等你来入手。