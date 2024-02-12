春节不打烊、年货小时购 京东3C数码门店让你随时随地享潮电年味

【天极网数码频道】为了让消费者安心过年，京东3C数码门店来送上“新春大礼”!今年过年期间，京东之家、京东电脑数码店、京东手机数码店等全国2000家3C数码门店，为消费者开启一场年货盛宴，超500家门店支持“春节不打烊”，消费者不仅可以到店选购，享受线上线下同价的优惠体验，更可以通过“小时购”下单，感受“线上下单、门店发货、年货小时达最快分钟级送达”的便捷消费体验，海量巨超值的3C数码产品更是能够充分满足消费者即时采买年货的需求，随时随地都能放心买年货!

随着人们生活水平不断提高，智能手表手环、家用投影、打印机等实用的智能数码新年货越来越受到消费者欢迎。年货节期间，京东3C数码店内汇集超30个大牌3C数码门店产品，无论是适合送父母长辈的智能手表，随时监测心率血氧关注家人的身体健康;还是适合全家一起看春节档电影的大屏投影仪，共享阖家之欢;抑或是适合送小朋友的智能学习机，高效学习和成长陪伴轻松搞定，消费者都可以在店里找到你的心仪年货。门店除了线上线下同价，为消费者放心选购保驾护航，还特别在年货节期间推出了购机有礼、新机免费贴膜等多项春节福利，心意满满，速来选购!

“忙年”总是春节头等大事，年前忙着扫尘祭灶，年后忙着走亲访友，不少人被这忙年的氛围包围，无暇亲自到店选购年货。京东3C数码门店想你所想，超500家京东3C数码门店“春节不打烊”，这一举措不仅为消费者提供了全天候的购物服务，也展现了京东3C数码门店对消费者的诚意和关怀。即使在春节期间，消费者依然可以随时前来选购心仪的数码产品，享受到京东3C数码门店带来的便利和温暖。

除了丰富的产品种类和优惠的购物福利外，京东3C数码门店还注重提升消费者的购物体验。门店内环境整洁舒适，工作人员热情周到，为消费者提供了良好的购物环境。同时，门店还提供小时购服务，消费者只需在线上下单，即可享受潮电年货小时达、最快分钟级送达的极速体验，年货即买即达!

在这个喜庆祥和的时刻，京东3C数码门店年货节以高品质的产品和服务，为消费者安心选购新年货过大年送上了一份实在的新年礼!需要选购年货的消费者，锁定家门口的京东3C数码门店，共同庆祝新春到来的同时，一起享受科技带来的美好生活吧!