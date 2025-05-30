5月30日狂欢开启，京东“3C数码618企业超省月”跨店每满200减30元

【天极网数码频道】当下，人工智能、大数据等前沿技术加速普及，智能办公已然成为企业关注的焦点。为带给企业智能化、科技化的全新办公体验，5月30日，京东“3C数码618企业超省月”火爆开启，英特尔、苹果、佳能、联想、罗技、vivo、绿联、得力、格之格等3C数码大牌云集，带来办公好物低至5折、首购设备固资满8000减400、跨店满减每满200减30、品牌达量至高满3000元返E卡，以及注册京东企业用户享3000元采购补贴，买首购易耗品满300减50，产品上门安装领券满100减15等多重福利。同时，京东618还带来先采后付首单减288元、智能选品推荐等贴心服务，为企业打造又好又便宜的全新采购体验，助力企业开启智慧办公新模式。

作为企业采购名单中的重点品类，功能强悍的笔记本电脑等办公设备是不可或缺的生产力工具。来京东“3C数码618企业超省月”买笔记本电脑，可享企业专享价至高97折、180天只换不修等超值优惠和贴心服务。

如ThinkBook 14 Ultra5 225H款高刷屏笔记本电脑，搭载了英特尔酷睿Ultra 5 225H处理器，整机在保持高性能的同时，还能拥有较长的续航时间。其内置AI助手联想小天，强大的AI算力和全能商用接口，助力用户轻松应对办公生活。此外，Apple MacBook Air 15.3英寸 AI笔记本，轻薄时尚，无风扇设计、1080p FaceTime 高清摄像头以及长达 18 小时的续航，还支持原彩显示，可让办公体验更轻松高效!

专为高安全需求场景打造的联想国产化信创昭阳CF4720J笔记本，配备数据加密技术和轻薄便携设计，提供高安全性。它还搭载飞腾D2000处理器、国产独立显卡及国产操作系统，可实现硬件与软件的自主可控，带来便捷又安全的工作体验。现在入手享企业专享价6800元，具备超高性价比。

在差旅出行的场景中，拥有便携得力的办公助手可以让工作开展更顺畅。Apple iPad Air 平板电脑，非常适合差旅场景，其系统搭配 M3 芯片，可同时处理多个任务，比如一边看视频，一边做笔记，还能随时查阅资料。其搭配妙控键盘，秒变笔记本电脑，打字输入高效便捷，无论是撰写文稿、制作 PPT，还是处理邮件，都能轻松搞定!来京东618采购这款办公助手享企业专属3件97折优惠，达量返至高3000元E卡，让企业采购更加省钱、省心。

打印机是企业办公必不可少的“小帮手”!奔图(PANTUM)M1 lite黑白激光打印机，采用激光打印技术，打印出来的文件保存时间长，不用担心时间久了字迹模糊。它还支持手机无线连接，直接用手机就能操作打印工作材料。现在企业用户下单这款智能又便捷的打印机，可立减50元!

京东“3C数码618企业超省月”也为企业带来丰富的员工福利产品，比如小米(MI)Xiaomi Watch S3 eSIM版，它就像一个“健康小管家”，支持心率监测、血氧监测，让员工随时了解自己的身体状况。此外，它还能独立接打电话、听音乐，支持NFC，出门坐公交、刷门禁都能搞定，京东618以企业专享价入手只要709元!

除此之外，京东“3C数码618企业超省月”还带来办公文具企业专享价低至7折、办公设备满200减20、音频产品最高12期免息以及爆品低至五折起、安防监控最低低至5折、打印机满300减50、电脑配件95折、数码配件单件专享95折、影棚器材一站式产品服务等丰富多样的办公品类和实实在在的超值福利，全方位满足企业办公采购需求。

在联合众多办公品牌为企业客户提供好物与低价的同时，此次京东“3C数码618企业超省月”还带来多地址批量配送、一键清单管理、先采后付首单减288元、智能选品推荐等全新升级服务，让企业采购在降低成本的同时也能提高采购效率、优化采购体验。

5月30日，京东“3C数码618企业超省月”全面开启，打开京东APP搜索“企业采购618”可直达会场，开启质优价廉、高效便捷的办公用品采购体验吧!