六一儿童节来京东之家打印你的想象力 现场体验创意打印的丰富乐趣

【天极网数码频道】如今越来越多的家庭需要家用打印机，打印机的使用场景也不再局限于打印作业或者身份证等，而是包括剪纸、涂鸦等更多丰富的玩法。在六一儿童节之际，京东在广东、四川、河北、浙江、江苏等多个省市的超百家京东之家门店，开启了“和京东一起打印你的想象力”线下互动活动，邀请广大家长和小朋友一同参与创意手工互动，让广大消费者提供近距离体验创意打印的乐趣，现场购买打印机还能再享好礼。5月30日晚8点，京东618即将盛大开启，打开京东APP搜索“打印新趋势666”即可选购心仪的打印机，领国家补贴还可享立减20%的优惠。

在居家办公与远程教育逐渐成为常态的当下，居家打印的需求旺盛，一台高性价比的家用打印机成为大多数家庭的选择。家用打印机不但能满足日常打印需求，还能作为孩子学习的好助手，例如可实现试卷扫描去除手写痕迹、错题重组打印、海量题库内容一键打印等丰富功能。值得一提的是，打印机还能用于打印手工创意纸制品，家长可通过手工纸模、贺卡设计等打印成品帮助孩子培养动手能力。无论是打印色彩斑斓的纸质贺卡，让孩子学会表达爱意，还是打印充满挑战的立体拼图，让孩子自己组装锻炼空间思维，亦或是打印各种绘画材料，满足他们对二次元世界的好奇，打印机都能轻松搞定。拥有家用打印机的家长不必再为如何满足孩子的需求而头疼，暑假的时间交给打印机，轻松带娃一整天。

为了让更多家庭有机会近距离体验打印机创意打印的趣味，京东精准洞察用户需求，携多款高性价比大牌打印机带来“一起打印你的想象力”线下互动活动。京东之家门店摇身一变成为“创意工坊”，家长与孩子可通过活动现场的打印机打印手工折纸并制成创意制品，体验亲子时光的同时还有机会赢取精美礼品。从6月1日起，感兴趣的消费者可前往附近的京东之家线下门店体验打印机样机，购机还有好礼相赠，福利丰厚。

想要购入家用打印机的用户可以锁定京东618办公新趋势活动，海量打印机好物领国家补贴下单至高立减20%，又好又便宜。例如爱普生L1258彩色喷墨打印机，配色方案全新升级，打印图片时颜色更靓丽，并支出微信远程打印，家长不在家也能帮孩子打印所需，带娃不再受限于距离，领国家补贴可享8折优惠，叠加300-50满减券，到手价479.2元。得力L511Ws彩色喷墨打印机也是不错的选择，其彩打墨水的色彩更符合东方人瞳孔的感官体验，且打印零粉尘墨水无异味，让孩子使用时更安全，领国家补贴立省20%，叠加500-50满减券，到手价519.2元。想要打印照片的用户可以考虑极印N2照片打印机，打印全家福等后可自动覆膜，更好地记录孩子的成长之路，领国家补贴享85折优惠，到手价611.15元。如果想要一试3D打印机，京东也有合适的产品，例如创想三维Creality hi Combo 3D打印机，一体压铸铝合金骨架机身让打印更稳固，孩子想要的模型都能自己制造，领国家补贴立省15%，到手价2124.15元。京东丰富的优惠补贴降低了打印机的价格门槛，让更多用户能享受到家用打印机带来的高效生活。

用户下来京东办公新趋势下单打印机不但可享国家补贴立减优惠，还能享受周到的服务和完善的权益保障，获得又好又便宜的购物体验。为给消费者带来更加简单、直接的补贴优惠，今年京东618将提供“每人每天补贴超1000元”的补贴加码。消费者在活动主会场一键即可领取，包括满200减20神券、PLUS补贴券、各品类东券等，即领即用，享实惠更简单。而在京东“国家补贴×百亿补贴”频道，消费者购买手机数码、家电家居等消费品，至高可省2000元，并可叠加享受白条至高24期分期免息。活动期间还有京东618夏日歌会、六大超级惊喜日等明星IP齐聚、新潮好玩的主题活动，为消费者带来延续一夏的极致低价和惊喜狂欢。打开京东APP搜索“打印新趋势666”，一起解锁充满想象力的打印机。