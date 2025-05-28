京东3C数码购物季新潮数码受欢迎 AI智能眼镜增长超4倍

【天极网数码频道】5月27日24点，京东心动购物季落下帷幕。活动期间，京东3C数码凭借国补叠加以旧换新补贴低至4折焕新、每晚8点限量3C数码产品5折购、全民1分购等超值福利，点燃了消费者换新3C数码产品的热情。京东3C数码心动购物季全周期战报显示，新潮的3C数码产品成为许多用户送自己、送长辈、送爱人的送礼首选，带动多个品类爆发式增长，用户消费热情持续高涨。

随着电竞娱乐、远程办公、智能生活等场景需求的深度渗透，用户对3C数码产品的功能诉求从单一性能向“多场景适配”升级。京东心动购物季期间，Apple产品成交用户同比增长100%，游戏本品类成交额同比增长超240%，AI笔记本成交额同比增长超200%，AI手机成交额同比增长100%，AI智能眼镜、OLED显示器成交额同比增长超4倍，智能机器人品类成交额同比增长超200%。

在提升工作效率与生活质量方面，办公平板电脑、高刷显示器品类成交额同比增长均超3倍，耳机音箱礼盒、Wi-Fi 7路由器、IP文娱品类产品成交额同比增长均超200%，高端平板、文具IP礼盒、户外储能电源增长超100%,配件品类数百家品牌同比增长超100%。

更划算的号卡、宽带套餐引发关注，活动期间，运营商号卡、宽带成交量同比增长超5倍。服务方面，京东延保等3C数码服务产品成交量同比增长超100%。此外，京东心动购物季期间，企业级用户和门店业务增长迅猛，超2200个3C数码品牌企业用户成交额同比增长100%，京东之家、3C数码门店销售额增长超200%。完善的售后服务、丰富的爆款新品、极致的产品价格，全面点燃用户线上线下消费热情。

值得一提的是，京东心动购物季期间，不少用户选择京东秒送传递心意，其中，摄影摄像品类成交额同比增长4倍、智能手表手环等智能设备品类同比增长超100%、显卡品类同比增长超60%。5月20日当天，很多消费者选择京东秒送购入更多3C数码产品，大疆无人机同比增长达10倍、华为3C产品同比增长60%。

在本次京东心动购物季中，京东3C数码推出的系列特色活动同样亮点十足。5月22日的京东“发烧友惊喜日”推出50余款殿堂级稀缺尖货1元起拍，当天超3000万发烧友涌入京东，拍卖围观人数环比激增超6倍，尽显3C数码领域强劲消费潜力。5月23日至25日，京东“3C数码国补中国行”首站落地武汉，将美味小龙虾与超值国补结合，消费者在品尝美食的同时，能以优惠价格入手心仪的3C数码产品。活动现场展出上百款享受国家补贴的热销数码产品，吸引超20万人次参观体验，人气火爆。

5月28日至5月29日，京东开启“超级补贴日”，带来十大补贴，低至三折的优惠。同时，备受期待的京东618也将于5月30日晚8点正式开启，更多重磅优惠和创新玩法，为消费者带来新一轮的购物狂欢。