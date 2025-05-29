京东618首创学习机365天护眼保障 为孩子视力健康保驾护航

【天极网数码频道】随着近视成为青少年普遍的眼部健康问题，许多家长虽然希望孩子能使用电子产品提升学习效率，但也不免担心会出现引发孩子出现近视或者加重近视。为解决家长们的痛点，京东618携手科大讯飞、学而思、作业帮、小猿、希沃、步步高、京东方、小度、读书郎、优学派、状元郎、小霸王、酷开、有道等品牌推出了学习机365天护眼保障，对于达到护眼标准的学习机产品赠送了护眼保障，这也是行业内首个学习机护眼保障服务，让家长们能够更省心、安心的下单护眼学习机，不再忧心孩子的用眼问题。

作为京东独家首创的学习机护眼保障服务，消费者在京东选购带有“护眼保障”标签的学习机后，将获赠365天护眼保障服务，保期长达一年，点击即可激活。在保障期间内，若被保险人3个月内视力水平降幅达到200度及以上的，可按照学习机的实际支付价格给予消费者提供保险金的赔偿。打开京东搜索“买学习机送护眼险”即可选购赠送护眼保障的学习机产品。

目前，学习机365天护眼保障已经覆盖了京东站内近20家学习机品牌的超150款产品，包括科大讯飞学习机S30锦绣前程礼盒、学而思学习机T4、作业帮AI学习机T30、小猿AI学习机R1《趁早礼盒》、希沃学习机W20高思版、步步高学习机X6洪恩版、BOE京东方小课屏B1学习机、小度学习机G16Pro、读书郎学习机C70pro、优学派类纸屏护眼学习机 E30、状元郎AI学习机、小霸王M1学习机、有道AI学习机X20等爆款产品均支持365天护眼保障。

青少年眼部健康问题不容忽视，早在2023年11月，京东就联合中国电子视像行业协会，以及科大讯飞、学而思、京东方、作业帮、步步高、希沃、优学派、小度等品牌，共同发布了国内首个《学习机护眼技术规范》团体标准。这一标准针对学习机的屏幕像素密度、屏幕亮度、亮度对比度、色域覆盖率、屏幕闪烁等级、亮度可视角度以及硬件、软件的蓝光占比等方面提出了明确的要求，并对学习机智能护眼功能方面进行了强制约束，旨在为消费者提供真正护眼的学习机产品。

目前，京东上架的所有学习机产品都已根据标准进行主图详情页展示，并专门在学习机搜索中设置了护眼的导览，消费者点击后可找到所有满足标准的护眼学习机。同时，在京东上架且通过《学习机护眼标准》认证的学习机产品也都被打上“小绿眼”LOGO标识，让消费者在购物时能一目了然地辨别真正的护眼学习机。

为了进一步优化消费者的购买体验，京东还根据产品功能和孩子的学龄阶段进行了精准匹配。消费者只需打开京东APP搜索“学习机”，即可根据孩子的实际需求选择最适合的产品，进一步优化家长群体入手学习机的购买体验，更加精准地匹配每位家长的购物需求。在产品品质和服务不断升级的同时，京东也在价格方面为消费者带来实惠，目前，在京东购买学习机产品可享15%的国家补贴优惠，单品立省500元。

京东始终以消费者需求为核心，通过不断创新和优化服务，为消费者提供更优质的产品和体验。针对学习机品类首创推出的365天护眼保障服务，不仅体现了京东对儿童青少年视力健康的高度重视，更彰显了京东践行社会责任、推动行业进步的不懈努力。未来，京东将继续携手行业伙伴，以科技赋能教育，以服务守护健康，为每一个家庭带来更智能、更安全、更贴心的学习解决方案，助力孩子们在健康的环境中快乐学习、茁壮成长。