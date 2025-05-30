京东618搜“AI装备馆” 抽百万份AI加油包1分钱带回家

【天极网数码频道】为让广大消费者能平衡工作与生活，京东3C数码618发起用AI“职场提效2小时行动”，并推出了抽百万份AI加油包活动，仅需打开京东APP搜“AI装备馆”即可进入活动会场免费参与抽奖，中奖用户1分钱就可获得自己心仪的“AI加油包”。5月30日至6月18日，京东3C数码将陆续推出9种AI加油包，满足职场人需求，并通过前沿的AI装备帮助用户获得每天2小时的生活自由，奖品内容涵盖AI机器人、AI眼镜、AI手机、AI电脑、AI平板、AI教育硬件、AI智能音箱、AI家庭存储、AI电纸书等九大AI硬件品类，WPS大会员月卡、AI课包等AI软件会员和应用课程辅导，以及视频会员年卡、电影卡、旅行等生活类权益。活动中都有哪些精心推出的“AI加油包”？现在就来看看吧。

上班当牛马，下班陪孩子，是许多职场人的常态。元萝卜AI下棋机器人五合一版-京东Joy Inside，让孩子在机器人陪伴下学习象棋、围棋、国际象棋、国际跳棋、五子棋五种棋类，0基础也能轻松上手，还能与机器人对话互动，热门演唱会门票则能让生活更加丰富，彻底放松身心。希沃学习机W3S高思版将孩子的学习交给AI，减轻家长辅导压力的同时，还能通过AI分析提升孩子学习效率，Switch 2游戏机则能在学习任务结束后，为孩子和家长提供提升亲子关系的机会。下班回家需要享受生活，XIAOMI智能音箱来帮你，只需与智能音箱对话即可安排好每日行程，京东家政12次保洁则能让用户全身心投入娱乐时光中，轻松生活从此刻开始。

面对冗长的工作会议，职场人往往需要打起精神听取领导发言并记录在案，下班后还要花时间整理，汉王N10MINI手写电纸本，借助AI实时语音转写功能，能迅速且高效地处理文字，网易云音乐黑胶VIP年卡则能让职场人下班后在音乐的世界里放松下来。小米平板7 Ultra、惠普战66笔记本电脑同样能为工作提效，爱奇艺VIP年卡和京东京造全套露营装备则能帮助用户放松紧绷的身心。

京东“AI加油包”还为职场人提供了多种休闲选择。例如支持AI修图、拍照性能出色的vivo X200，能让用户轻松拍出人生大片，新疆伊犁7天6晚双人游则让用户能踏上治愈心灵的旅程。玄景M5智能AR夹片眼镜，25.8克无感佩戴，还支持解放双手的智能导航，AI伙伴随叫随到，三亚5天4晚冲浪双人游，海上的冲浪时光将会让节假日时光更加精彩。还有“极空间私有云Z2Pro，AI智能装备不仅能为工作提效，还能保证数据安全，京东电影3000元兑换卡则提供了贴心电影票兑换机会，为生活添彩。

值得一提的是，京东“AI加油包”还有能提升工作效率的WPS大会员月卡，可提供智能文档写作、长文阅读处理与人机交互等功能，与WPS办公结合后，能够自动生成PPT、进行表格分析处理、文章改写续写以及翻译等操作，助力智能办公，提高工作效率。能免费听小说、免费听讲书、免费听专栏、免广告特权的喜马拉雅vip会员5天卡，能让用户在闲暇之余提升自己，体验更加丰富精彩的生活工作。而在课程方面，能全面讲解人工智能趋势、全面分析学习路径、提供专属成长规划的《人工智能第一课》能帮助职场人更快了解AI，因材施教分层教学的课程优势也能加快用户的学习进程。能培养独立思考能力的《AI时代的教育革命：从认知到实践的12堂家长必修课》十分适合培养孩子，全面的课程内容也能让孩子能抢先站在AI浪潮之上。还有《鲸识AI课程》14节体验课，从AI认知体系搭建到AI全流程赋能，再到AI赋能创业创新，能给每一位听课学习的用户带来更多人生可能。此外，还有《AI几乎可以做任何事》图书可以帮助职场人深入了解AI，更有618元以旧换新加磅券帮助职场人以更低的价格换新AI装备，全方位提升工作效率。

从高效办公的智能装备，到寓教于乐的AI学习工具，再到多功能的人工智能产品，AI正悄然改变人们的生活，让工作更轻松，学习更高效，生活更丰富。5月30日至6月18日，打开京东APP搜索“AI装备馆”，即可免费参与抽奖，中奖用户仅需1分钱即可获得奖品，在这个618，用AI“赚回”2小时自由，重新发现生活的美好。