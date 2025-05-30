用AI找回自由生活2小时 京东618发起“职场提效2小时行动”

【天极网数码频道】在数字化办公普及的当下，不少职场人面临效率与生活失衡的困境。综合京东用户调研和多个机构研究数据，中国职场人每天陷入无效或低效工作的时间平均高达2小时18分钟，但随着AI技术的快速发展，这一现状有望得到改变。作为AI硬件普及的持续推动者，京东3C数码在618期间发起用AI助力“职场提效2小时行动”，除了针对AI品类提供直降、国补叠加以旧换新补贴低至4折的优惠活动外，还重磅推出了抽百万份AI加油包活动，希望通过AI硬件与软件奖品的创新组合，让更多消费者能加速体验到用AI提效解决日常繁琐工作的魅力，每天自由2小时，重新找回对生活的掌控力。

冗余会议、流程内耗、协作扯皮……这些低效困境已成为职场人日常工作中面临的最大痛点。京东3C数码《职场人工作痛点调研》数据显示，频繁无意义会议导致的无效加班、耗费大量时间“美化”工作(周报)、白天工作繁重晚上还要回家辅导孩子的工作生活失衡、跨部门协作时遇到的「踢皮球」大赛、上班期间取快递/外卖/文件等跑腿工作成为用户投票率最高的五大“职场崩溃瞬间”。这些繁杂机械又低效的场景，不仅消耗了职场人大量的时间和精力，更在一定程度上制约了他们的职业发展和生活品质。而每天高达2小时18分钟无效或低效工作这一数字的背后，是无数职场人渴望突破效率瓶颈、重获生活掌控权的迫切需求。

面对这些痛点，京东3C数码认为，通过使用AI软硬件解决日常工作和生活的重复性、机械性工作，为工作提效、为生活提效，是当下科技为陷入困境的职场人提供的最好捷径。因此，京东3C数码618期间发起用AI助力“职场提效2小时行动”，并推出了抽百万份AI加油包活动。该活动将在5月30日晚8点正式上线，持续至6月18日，奖品内容涵盖AI机器人、AI眼镜、AI手机、AI电脑、AI平板、AI教育硬件、AI智能音箱、AI家庭存储、AI电纸书等九大AI硬件品类，WPS大会员月卡、AI课包等AI软件会员和应用课程辅导，以及视频会员年卡、电影卡、旅行等生活类权益，用户打开京东搜索“AI装备馆”免费参与抽奖，中奖用户1分钱就可获得奖品。

这些产品融合了AI硬件产品和软件课程，能帮助职场人快速掌握AI提效技能，一方面为职场人提供了一套切实可行的AI提效软硬件结合的解决方案，另一方面给予了用户将自由的2小时时间合理使用的更多选择，是针对职场人痛点具体场景量身定制的解决方案。

例如，针对“频繁无意义的会议”，AI电纸书能够自动记录会议内容，并生成精准的会议摘要，让职场人从繁琐的会议记录中解放出来;面对“耗费大量时间‘美化’工作”的难题，AI笔记本则内置了智能模板库和语法检查功能，助力职场人快速生成逻辑清晰、表达准确的工作周报、项目报告等专业文档，显著提升职场人的文档撰写效率与质量。

更进一步，这些AI产品还通过创新的功能设计，为职场人带来了全新的工作体验。AI眼镜通过第一视角记录工作过程，不仅让跨部门沟通变得更加有据可循，还能帮助职场人回顾工作细节，提升工作效率;AI手机则凭借智能日程管理功能，自动优化每日工作计划，让职场人能够更好地管理时间，实现工作与生活的平衡。

京东3C数码618发起的用AI助力“职场提效2小时行动”和推出的百万份AI加油包，希望能为用户提供软硬件结合一体的AI尝鲜体验，助力更多用户加速学会用AI提效，解决低效工作的桎梏。打开京东搜索“AI装备馆”，一起解锁AI硬件提效，每天节省2小时宝贵时光。