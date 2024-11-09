杭州一男子领国补买电脑中榴莲套餐，京东11.11购3C数码至高补贴2000元

【天极网数码频道】近日有媒体报道，“男子中奖榴莲被邻居投诉污染空气”而登上热搜。起因是杭州一男子在京东11.11期间领国补买电脑享受2000元政府补贴的同时，还抽奖中了锦鲤套餐――一台联想小新Pro14笔记本和五箱新鲜榴莲。奖品送到家后，榴莲的味道不可控地飘到楼道中，被邻居在业主群吐槽“污染楼道空气”，该男子将中奖榴莲与邻居分享，并将这甜蜜的尴尬事件分享在社交平台。京东工作人员看到后，赠送该男子一次全屋保洁服务，获得双重幸运大奖的男子表示自己是“锦鲤本鲤”。网友们纷纷表示：这种好事什么时候能够轮到我!

据悉，这是京东11.11期间基于3C数码政府补贴和京东超市“百亿农补”推出的“全城追补”活动，除了上述男子中奖的“锦鲤套餐”外，还有笔记本电脑加100只北京烤鸭的“冲鸭套装”、笔记本电脑加100只大闸蟹的硬“壳”套装……等多个趣味幸运礼包。

目前来京东11.11正在火热进行中，使用政府补贴购买电脑、投影仪等3C数码产品，至高补贴2000元。值得一提的是，在京东11.11基于3C数码政府补贴和京东超市“百亿农补”的“全城追补”活动中，包含了丰富的农特产品，除了“冲鸭套餐”“留恋套餐”外，后续还将有笔记本电脑加100只青岛大虾的“补虾套装”等大奖，以及平谷泉水小蜜梨、山东烟台富士等各地美食。感兴趣的消费者到京东APP搜索“3C国补”进入活动页面，以超值价格入手3C数码好物，还能参与抽奖。