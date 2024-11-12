京东11.11耳机音箱全周期快速增长 开放式耳机增长超3倍

【天极网数码频道】在京东11.11音频爆款真5折、政府补贴等多重优惠加持下，京东11.11音频品类交出了一份亮眼的成绩单，10月14日0点至11月11日24点，音频品类实现全线增长，购买新品用户同比增长高达100%，C2M定制品成交额同比增长110%，进一步验证了京东在精准匹配消费者需求、推动定制化服务方面的卓越能力。

从耳机音箱消费趋势来看，消费者强烈追求更加自由、舒适的佩戴体验，京东11.11开放式耳机成交额同比增长超3倍。居家艺术音箱成交额同比增长超100%、时尚头戴耳机成交额同比增长100%，透露出消费者对音频产品美学价值日益重视。此外，AI音频成交额同比增长120%，证明音频产品正在向更加多元化、智能化的方向发展，

在这场音频盛宴中，超级明星品牌TOP榜单揭晓，耳机品类中，华为、索尼、漫步者凭借卓越的品质和创新的设计，成为了榜单TOP3品牌。音箱品类中，哈曼卡顿、小米、漫步者则以出色的音质和贴心的服务，赢得了榜单TOP3位置。

超级明星爆品同样备受瞩目。华为FreeClip耳夹耳机以其独特的耳夹设计和出色的音质，成为耳机品类中的佼佼者;Bose QC Ultra沙丘灰以其卓越的降噪效果和时尚的外观设计，赢得了众多消费者的喜爱;索尼XM5头戴降噪耳机则以其出色的降噪性能和舒适的佩戴体验，成为消费者的首选。音箱品类中，哈曼卡顿琉璃四代黑金典藏款、小米小爱音箱Pro 黑色、马歇尔 STANMORE III名列榜单前三甲。

此外，雷蛇旋风黑鲨V2X以其出色的游戏性能和舒适的佩戴体验，成为游戏玩家的最爱;森海塞尔Momentum4曜金黑则以其卓越的音质和时尚的外观设计，成为音乐发烧友的必备之选;JBL真无线蓝牙耳机X2则以其出色的音质和便捷的操作，成为消费者的日常必备。

联想EA110月岩白、OPPO Enco X3与索尼WH-1000XM5成为了追新者最爱的新品耳机前三。而马歇尔 EMBERTON III、宝华韦健飞艇第6代与小度智能音箱MatePro成为了最受欢迎音箱新品前三。

品牌也在此次京东11.11斩获全新增长。其中声阔、索爱、颂拓成为了耳机品类潜力股品牌TOP3，漫步者花再、天龙与Divoom点音成为了音箱品类潜力股品牌TOP3。而索尼(SONY)影音旗舰店、漫步者耳机旗舰店以及弱水时砂官方旗舰店一马当先成为了本次京东11.11全周期的黑马店铺前三名。

从京东11.11音频品类全周期战报不难看出，音频消费市场正经历着前所未有的变革与升级，高品质、智能化、多元化成为新的消费趋势。消费者对音频产品的需求不再仅仅局限于听觉享受，而是更加注重产品的舒适度和美学价值。未来，京东将携手更多耳机音箱品牌，为消费者带来更多更好的音频产品和服务，打造“又便宜又好”的音频消费体验。