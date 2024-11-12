京东3C数码11.11战报出炉 超千款超级爆品成交用户同比增长100%

【天极网数码频道】今年的京东11.11凭借“又便宜又好”的消费体验，成为消费者入手 3C 数码产品的首选渠道，消费热情空前高涨。京东3C数码11.11战报数据显示，截至11月11日23：59，超千款超级爆品成交用户同比增长100%，超百款新品成交用户破百万。

3C数码品类迎来全面增长。其中，iPhone 16系列新品迎来了果粉们的换新热情，京东Apple品牌成交额再破百亿。此外京东联合运营商为消费者带来了众多专属低价手机，京东11.11运营商合约手机成交额同比增长超100%。

这个京东11.11，众多3C数码产品凭借功能实用、颜值出众等优势引领了消费新趋势。其中，AI电脑成交额同比增长超100%，PC级平板成交额同比增长3倍，OLED显示器成交量同比增长超3倍，头戴式耳机成交额同比增长100%，3D打印成交额同比增长130%，手机饰品成交额同比增长130%，IP文具成交额同比增长160%，经济类图书成交额同比增长100%。京东11.11丰富的产品不仅满足了消费者多元化的需求，也助力海量品牌取得了高质量发展。此外，京东11.11企业办公采购成交额则同比增长60%，无数中小企业在这个京东11.11享受到了“又便宜又好”的采购体验。

除了新品爆品和趋势品，京东11.11还在线上线下多渠道为消费者带来了完善实在的购物权益和售后服务，其中京东自营服务权益服务用户数同比增长超200%，京东3C数码门店线下零售成交额则同比增长100%。政府补贴超2000元的实在举措也吸引许多消费者在京东入手3C数码产品，战报数据显示，超300万用户享受政府补贴购买3C数码产品。在京东11.11，消费者不仅能先人一步入手3C数码新品，稀缺尖货也能更快到手，战报数据显示，稀缺尖货0元抽参与抽奖互动用户超百万。通过顶级赛事、超级IP、爆款动漫三重部署，京东3C数码11.11还为消费者带来许多IP联名好物，泛游戏新用户同比增长超3倍。

针对学生用户换新3C数码产品的需求，京东11.11还携手百家大牌为学子“放价”，引发学生群体广泛青睐，战报数据显示，教育优惠成交额同比增长超200%。

今年京东11.11为广大消费者带来了“先人一步”的爆款新品、诚意十足的划算价格以及更省心的好服务，也让每一位消费者都能享受到“又便宜又好”的购物体验。买3C数码产品，记得首选京东。