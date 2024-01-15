京小电和京东3C男团勇闯哈尔滨 打卡热门景点并暖心派发出游不断电装备

【天极网数码频道】这个冬天，当大家讨论起热门的旅游目的地时，哈尔滨无疑成为了许多人心中的首选。有着丰富冰雪资源、特色美食文化、建筑和悠久历史的哈尔滨出圈爆火，热度持续居高不下，吸引了全国各地一波又一波的游客前往体验。近日，京小电也跟上热潮勇闯哈尔滨，不仅打卡了冰雪大世界等热门知名景点，也在现场为当地群众和游客派发各种暖心宠粉礼，尽情感受“冰城”的无限魅力。

此次，京小电携500份寒地暖心出游不断电装备落地哈尔滨。在本次出行的第一站――圣・索菲亚教堂，面对最低超过零下20摄氏度的天气，京小电与身着实用又保暖的东北特色大花袄的京东3C男团，进行了一次充满活力的现场演出，为大家教学科目三，更为大家送达了能够战胜低温的暖心小礼物。令人感到惊喜的是，在索菲亚教堂，京小电一行还偶遇了“小火锅”们，冰雪配火锅，巴适得板!

接下来，京小电和京东3C男团沿着中央大街抵达防洪纪念塔，并打卡了火爆全网的音乐公园大雪人，同时为沿途的游客和民众雪中送“电”，分发充电宝等低温暖心小礼物，在寒冷天气中为大家送去一份来自京东3C数码的温暖，帮助大家出行不断电，体会独属于哈尔滨的冬日浪漫。

最后一站，京小电抵达了美轮美奂的冰雪大世界，看到震撼人心的精美冰雕之后，京小电不禁在雪地热舞起来，跳了近期火爆网络的“嘿嘿小土豆魔性舞”，魔性的旋律搭配上魔性的步伐，你也上头了吗？各位活力dancer，快跟着京小电一起舞起来吧!

现在京小电的哈尔滨之行已经圆满结束并告一段落，而没有在哈尔滨领到京小电和京东3C男团派发的暖手不断电装备的朋友们，可以在京东APP搜索“不掉电好物”直达不掉电好物专场，OPPO、倍思、华为等数码大牌的暖手宝、相机、充电宝、手机、平板电脑等3C数码爆品好物上线，涵盖影音、图书等多个热门品类，不管是想要拍出人生照片还是活力出游不断电，都能轻松满足你，更有180天只换不休、30天价保等服务和限时优惠惊喜登场，此时不下单更待何时？

话不多说，赶紧来京东挑选冬日潮电，一路畅玩哈尔滨，奔赴这一场令人惊喜的冰雪盛宴吧!