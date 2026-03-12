【天极网数码频道】3月12日，京东3C数码以“买前沿AI产品上京东”为主题，携50余家前沿科技品牌亮相2026年中国家电及消费电子博览会(AWE)，在上海东方枢纽国际商务合作区打造沉浸式科技体验展区。京东展区设置了AI智能眼镜、3D打印、UV打印、AIPC等核心体验区域，集中呈现了覆盖家庭安全、娱乐教育、办公提效、智慧出行等场景的前沿AI产品，让观众零距离感受AI从概念走向生活的真实脉动。

开展当天，京东展区内多个体验区内参观者络绎不绝。AI智能眼镜体验区等候试戴的参观者排起长队，有人刚刚戴上眼镜便向同伴描述眼前浮现的导航画面;3D打印展示区，拓竹、安克等品牌的设备现场运行，观众围在展台前观看模型从无到有的打印过程;安克eufyMake UV打印机作为全球首款消费级立体纹理打印机，展台前持续聚集着好奇的观众，工作人员演示将普通照片转化为浮雕作品的过程，引发阵阵低声惊叹。

在家庭安全场景中，多款智能守护类AI产品成为现场体验焦点。其中，华为智选雀蛋Max以双4G无网守护突破连接限制，搭配双500万3K高清镜头与枪球联动功能，可实现夜间人形识别补光、远程喊话驱离，为家庭安全筑牢科技防线;小度健康屏依托双大模型加持，支持14种方言识别与24小时在线问诊，并可实现紧急一键或语音呼救，以技术化解长辈的数字鸿沟。

娱乐教育场景与3D打印、UV打印核心体验区深度结合，打造科技化的成长与全新创作体验。学而思学习机X5打造真人AI老师1对1家教场景，科学规划学习全流程;科大讯飞T90 Pro以“测―学―练”闭环实现精准学习，同时搭载护眼屏与听力守护系统，兼顾学习效率与健康。安克eufyMake UV打印机作为全球首款消费级立体纹理打印机，支持300余种材质打印;拓竹P2S多色套装内置百万模型库并搭载AI智能检测，这些打印设备通过前沿科技，让家庭创作与科教体验实现全新升级。

办公提效场景的核心展示集中在AI PC体验区，多款旗舰产品重塑现代办公新范式。ThinkPad X1 Carbon Aura AI元启2026以超三维创新空间架构平衡续航、性能与轻薄，预装的天禧个人超级智能体整合多类AI功能，同时部署本地大模型形成差异化竞争力，与ThinkPad X14两款产品充分展现了AI PC在专业办公场景的多元应用价值。

智慧出行场景的体验亮点在AI智能眼镜区域集中呈现，多款产品让户外探索与出行更智能便捷。Rokid乐奇AI眼镜可实时投射导航画面，语音唤出实时地图;小米AI眼镜支持第一视角拍摄与扫码支付;玄景M6 Display AI眼镜支持硬件磁吸组合升级，适配AI拍摄、AR信息提示等多种需求;千问AI眼镜G1实现极速抓拍与超清录制，双电池换电设计保障持续使用。此外，INMO Go3 AI翻译眼镜以轻薄设计实现261种语言实时翻译，可拆卸电池告别续航焦虑;当贝Air1翻译耳机支持中文语音实时翻译，充电仓同步显示译文，让沟通更便捷;索尼、佳能多款旗舰相机搭载专属AI芯片与智能处理单元，可精准识别并稳定追踪人、动物等拍摄主体，让影像记录更专业高效，全方位展示AI技术在翻译、影像记录等领域的多元应用。

京东此次携手50余家前沿科技品牌亮相AWE2026，让前沿AI科技从展台走向大众视野，成为每个家庭触手可及的日常。目前，本次展会中的同款AI产品已上线京东，用户打开京东APP搜索“AI装备”，即可浏览展区同款前沿科技产品，畅享AI装备以旧换新、多重补贴低至5折等专属福利，近距离感受AI赋能生活的全新体验。3月12日至14日，京东展区持续向观众开放，诚邀广大用户亲身体验前沿AI科技的独特魅力。