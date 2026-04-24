【天极网数码频道】续写爆款传奇，潮酷再度来袭。Beats与全球潮流偶像JENNIE迎来二度重磅联名，全新Beats Solo 4 JENNIE特别版4月24日于京东首发开启，新品售价1799元，用户下单即可获赠京东独家限量JENNIE专属小卡1张，数量有限，赠完即止。现在打开京东APP，搜索“JENNIE特别版Beats Solo 4”，先人一步入手这款融合甜酷美学与旗舰音质的年度联名力作。

本次联名新品以玛瑙黑新色简约设计回归，完美呼应JENNIE标志性的甜酷优雅美学。耳机最吸睛的设计当属两枚可拆卸黑色蝴蝶结――既可系于头梁两侧打造俏皮甜酷造型，也可取下回归极简风格，自由切换，辨识度拉满。单侧UltraPlush软垫耳罩上刻印了灵感源自JENNIE音乐作品的专属符号，成为用户专属的隐藏彩蛋。同色系定制收纳包随附，从开箱到佩戴，每一处细节都展现联名专属感。值得一提的是，连接耳机后即可播放JENNIE亲自挑选的歌单，一键抵达JENNIE的专属音乐世界，沉浸式感受她的音乐能量场。

除联名设计外，Beats Solo 4在音质与佩戴体验上同样扎实。它搭载定制40毫米驱动单元与复合振膜，有效减少声音失真、延迟与底噪，带来清晰宽阔的音域表现。整机采用超轻量化贴耳式结构，久戴轻松无压力。配合最长50小时无线续航，满足全天通勤、娱乐需求;全平台兼容苹果iOS与安卓系统，支持双设备一键快速配对与无缝切换，真正实现“好看又好用”。

京东作为本次新品“先人一步”首发渠道，特别为用户准备了独家限量福利：购买JENNIE特别版Beats Solo 4 即赠京东独家JENNIE小卡1张。依托这款延续了“耳机×时尚×偶像”跨界热度的新品，京东3C数码持续携手Beats等国际知名品牌，以首发优势与独家资源，精准回应粉丝热爱与年轻群体的潮流消费需求。

随着粉丝经济与潮流消费的持续升温，耳机早已不只是单一的聆听工具，更是情感连接与个性表达的潮流载体。Beats Solo 4 JENNIE特别版将音频科技与时尚美学深度结合，兼顾专业音质与穿搭属性，真正实现了科技与时尚无界融合。未来，京东3C数码将持续引入更多优质新品与独家资源，让全球潮流文化与前沿科技先人一步抵达更多消费者身边。

聆听JENNIE，风格随行。4月24日，Beats Solo 4 JENNIE特别版于京东先人一步首发开启，打开京东APP搜索“JENNIE特别版Beats Solo 4”，抢先拥有这份潮流与音乐交织的联名力作，与JENNIE同频共振，让每一次聆听都成为个性表达。