【天极网数码频道】近年来，打印机已深度融入家庭、办公、学习等多元场景，成为提升效率与生活品质的必备工具。然而，市场乱象频发，翻新机泛滥、售后保障缺失等问题，让不少消费者频频“踩雷”。为切实维护消费者权益，推动打印机消费市场向规范化与高品质发展，4月13日，京东携手爱普生、奔图、彩格、得力、得印、富士、格之格、绘威、惠普、京呈、柯美、理光、联想、夏普、兄弟、震旦等主流打印品牌，共同发起“京东品质打印联盟”，承诺坚决为消费者提供“原厂全新、正品保障”的打印机安心之选，让消费者彻底告别原本想买新机却不小心买到打印翻新机的困扰。

“京东品质打印联盟”不仅严控产品源头，确保用户在“京东自营”购买的打印机、复合机及耗材商品均为原厂全新的正品，享有品牌官方质保;更同步推出打印机以旧换新至高100元超值补贴、PLUS会员用户享打印机180天只换不修、打印机耗材复购至高40元超值补贴、通用打印耗材180天只换不修四大权益，全方位为消费者提升购机与使用体验。

当前打印机消费市场乱象丛生，翻新设备已形成一条完整的灰色产业链。不少消费者反馈，在某些商家和平台以正品价格购买的“全新”打印机，短期内经常出现卡纸、漏粉、偏色等问题，后经查实为翻新、拼装或序列号篡改设备，不仅无法享受全国联保，易提前报废，消费者维权困难。这些不法商家靠低价回收废旧硒鼓、墨盒，通过简单清洗、灌装劣质墨粉、破解芯片、粘贴假冒防伪标识，再搭配高仿外包装，将成本仅三四十元的翻新产品伪装成“原装全新”“渠道尾货”或“原厂库存”，以两百元以上高价出售，利润高达十倍。更有商家采用旧机外壳与劣质配件进行拼装，未经任何安全与性能检测便以“原装正品”“全新未拆封”名义销售;还有商家通过重置计数芯片，将已耗尽的耗材伪装成满容量新品，严重侵害消费者利益。

为诱导消费者下单，不法商家还以远低于官方价的价格引流，在商品页面模糊产品来源，混淆原装与兼容耗材的概念，同时回避品牌全国联保，仅提供店铺自保式售后，导致消费者买到问题产品后维权无门。即便消费者尝试查验真伪，高仿包装、假防伪标与篡改后的序列号也会让查询结果显示异常，普通用户几乎无法辨别。

在此背景下，“京东品质打印联盟”的成立，既是对消费市场乱象的有力回应，更是对消费者的郑重承诺，所有联盟品牌在京东销售的打印机及耗材，均严格坚持“原厂全新、正品保障”原则，坚决杜绝翻新机、拼装机流入销售体系，从源头筑牢品质防线。未来，消费者只需认准京东，即可轻松选购经过严格筛选的优质打印机和耗材产品，无需再为真伪与品质担忧。

此次“京东品质打印联盟”的成立，不仅为消费者搭建了安全、透明、可靠的购机通道，更以高标准、严管控推动消费市场正本清源。未来，京东将持续深化与各品牌的合作，不断完善正品保障体系与服务标准，扩大联盟覆盖范围，让更多用户用上放心新机与正品耗材，远离翻新陷阱，助力整个打印行业实现健康、可持续发展。