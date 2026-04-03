【天极网数码频道】4月3日，强制性国家标准《移动电源安全技术规范》(以下简称“新国标”)正式发布，将于2027年4月1日起实施。新国标对充电宝的电池全生命周期管控、检测及安全测试提出了更严苛要求，推动产品在“更安全、更耐用、更透明”三大方向全面升级。其中，安全方面，新国标要求对电芯要求全面强化，过充、挤压、热滥用、针刺、析锂等试验更加严格;耐用方面，新国标规定移动电源随使用时间或电池循环次数的增加，逐步合理降低充电限制电压，保障移动电源各个使用阶段均处于更加安全的水平;透明方面，新国标新增对内部电池包括电压温度、异常状态等相关信息进行检测、记录和读取的智能管理要求。

为响应新国标、守护用电安全，京东联合小米、安克、倍思、品胜、南孚、图拉斯等主流品牌，率先成立“京东品质充电宝联盟”，旨在推动充电宝行业品质升级。值得一提的是，京东针对充电宝品类将原有安心用电险全面升级为2.0版本，同步推出焕新补贴，为消费者选购高安全标准产品保驾护航。用户只需打开京东搜索“新规充电宝”即可直达。凡在京东购买带有“安心用电”标识的充电宝等3C数码配件，自购买之日起730天(2年)内，如发生燃烧、爆炸事故，消费者在提供有效凭证及材料的情况下，可享受安心用电险2.0赔付服务，可安心带上飞机、缓解出行顾虑，更能全方位守护用电安全。

目前，联盟成员已推出多款按照新国标生产的充电宝产品，覆盖不同容量、功能与价格区间，充分满足消费者的多样化需求。其中，小米10000mAh磁吸支架充电宝，安全电芯全面升级，京东预估到手价199元;传应南孚能量片2 Air超薄磁吸充电宝，可过穿刺电芯，京东预估到手价249元;Anker Zolo 10000mAh自带线充电宝，率先通过新国标测试，京东预估到手价199元;倍思卡片Air磁吸充电宝，轻薄又安全，5000mAh版京东预估到手价299元;品胜20000mAh充电宝，通过严格的针刺测试和循环析锂考验，京东预估到手价199元;图拉斯三合一能量卡充电宝，采用ATL苹果手机使用的同款电芯，京东预估到手价440.3元。

除了按照新国标生产的新品外，还有超多通过3C认证的品质爆款充电宝值得购买。其中，华为12000mAh双向快充移动电源，支持66W快充，采用ATL苹果手机使用的同款电芯，安全更有保障，京东预估到手价239元;品胜20000mAh充电宝，自带双线和三屏智能数显，京东预估到手价149元;图拉斯三合一充电宝，10000mAh大电池，还自带可控抽拉线，京东预估到手价363.8元;小米自带线充电宝，具备九重安全保护、支持三口同时输出，还搭载20000mAh大电池，京东预估到手价129元;倍思自带线迷你充电宝，虽然是迷你的小体积，但拥有20000mAh大电池，京东预估到手价189元;Anker能量舱，25000mAh大电池、支持165W快充，还自带充电线，京东预估到手价479元;传应南孚超薄磁吸充电宝，10000mAh大电池，低温快充不伤机，京东预估到手价179元。

新国标不仅是对产品的考验，更是对消费者安全的承诺。京东此次联合行业主流品牌成立“京东品质充电宝联盟”，并推出安心用电险2.0服务和焕新补贴，不仅重塑了充电宝行业的品质标杆，更让消费者在选购时有了“看得见的安心”。如果你也想入手合规、安全的充电宝，只需打开京东搜索 “新规充电宝”即可，让每一次出行都电量满满，安全感十足。