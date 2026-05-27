【天极网数码频道】5月26日，京东618即将全面开启之际，在珠海市商务局的指导下，京东打印耗材携手珠海市耗材行业协会，以及格之格、彩格、绘威、得力、北方办公等多家头部打印耗材品牌，共同举办了“2026打印耗材行业高质量发展倡议发布会”，宣布成立“京东打印耗材品质联盟”，并发布了《打印耗材行业高质量发展倡议书》。这不仅是一次推动行业从粗放式价格竞争转向品质与创新驱动的行业升级，更是号召全行业为用户品质购物提供的可靠保障，让用户在京东购买耗材时可以“闭眼买、放心用”，从源头树立可信赖的打印耗材选购标准。

作为全球规模领先的打印耗材产业集群，珠海集聚了近千家的打印通用耗材上下游企业，全球超过70%的兼容耗材产自于此，产业规模突破三百亿元。当前，打印耗材行业正处于由规模增长向品质发展转型的重要阶段。随着用户对打印品质、产品稳定性、服务保障及绿色环保的关注持续提升，行业亟需建立更加规范、透明、可持续的发展体系。为此，京东联合珠海市耗材行业协会及头部品牌，共同成立“京东打印耗材品质联盟”，并发布打印耗材行业高质量发展倡议，涵盖夯实品质基础、完善服务保障、规范市场秩序、加强知识产权保护和推动绿色循环等五大核心举措。

根据倡议要求，联盟品牌必须依据国际标准开展页产量测试，并在商品详情页真实标注，推动标准透明化;产品须符合国内外权威的环保与质量认证要求，杜绝使用劣质回收料及非合规化工原料，建立覆盖原材料、生产、检测、出货的全流程品质管理体系，主动公开检测报告;围绕用户真实使用场景，建立用量推荐机制，推荐合理打印量，提升打印长期稳定性，让用户选购有据可依，使用无忧。联盟还将推动落实免费上门退换服务、180天品质保障、一对一专人技术答疑支持、打印品质保障服务，确保漏粉包赔，收货后7天内包退、包换、包赔，让用户“闭眼选购”也放心。针对符合条件的企业客户，京东携手联盟企业还可提供打印设备巡检及维护支持，全面降低用户售后成本。

在规范市场秩序方面，联盟倡导基于产品品质、研发投入、服务能力建立合理价格体系，抵制恶性低价竞争;严格按照国家及行业标准规范产品宣传，确保页产量、适配机型、环保指标等信息真实、准确、可追溯;建立行业协同监督机制，共同抵制虚标参数、伪造检测报告、冒用认证标识等行为。在知识产权保护方面，联盟成员要严格遵守法律法规，知识产权合规自查覆盖率达100%，加强自查与管理，鼓励产品差异化创新与技术升级。

此外，联盟还积极响应国家“双碳”战略及“无废城市”建设要求，推进绿色制造与绿色供应链建设，推动建立覆盖全国的耗材回收机制，鼓励企业参与绿色产品及低碳认证，主动按照国家标准核算并公开产品碳排放数据，逐步建立产品碳足迹管理体系。同时，积极推广可回收包装和空旧硒鼓墨盒回收计划，为联盟品牌提供绿色回收链路支持。

值得关注的是，京东现场宣布将投入1000万元专项费用和资源，全面支持打印耗材产业带的高质量发展。该笔投入将通过广告金、优惠券等“超级激励”措施，实现全面共建扶持;通过战略资源加码，提供专属视觉展示、核心搜索推荐等“超级流量”;整合站内外“超级传播”资源，进行矩阵式宣发，提升品牌声量;同时，依托“企成计划”筛选优质耗材，并定向推送政企客户，助力产业带品牌成长。

京东一直深耕打印耗材领域，持续投入供应链基础设施建设。面对联盟品牌，京东政企业务深耕办公耗材品类渠道拓展，围绕产品研发、新技术落地、中小企业市场开拓、营销资源加持等维度，为合作品牌精准赋能，夯实品牌增长根基，并携手共同为政企客户提供全链路数智采购服务。同时，京东物流已建成的打印耗材专仓体系将全面开放，帮助其实现更高效库存周转与更优配送体验，助力优质品牌降低用户触达成本，提升转化与复购。早在2024年9月，京东物流在广东中山建立首个打印耗材专仓，为产业带商家提供BC同仓和全渠道一盘货管理服务，助力绘威集团等品牌提升供应链效率。2025年5月，距离珠海产业带核心工厂仅五公里的二期专仓正式投入使用，工厂货品直送仓库后可一站式完成分拣包装，再直发全国，大幅减少多次中转带来的损耗和成本。

这些实实在在的投入与承诺，正在改变品牌和整个珠海产业带的发展节奏。对消费者来说，产品品质具备统一可验证标准和实在售后保障，决策门槛明显降低。品牌之间不再陷入单一的价格竞争，可将更多资源投入产品创新与品质提升，从而获得更健康利润空间与更佳用户口碑。对地方政府和行业协会而言，这是一次具备示范意义的产业升级实践，有助于树立珠海打印耗材产业集群的高质量发展标杆。京东也因此与产业带核心品牌建立更深度战略协同，共同推动国产兼容耗材从“能用”向“好用、环保、便捷”升级，为消费者提供“闭眼买、放心用”的耗材消费和使用体验。

未来，京东将继续开放超级供应链能力、精准的用户触达资源和政企服务资源，携手行业协会与品牌伙伴，坚持以用户为中心，持续推动健康、协同、共赢的行业生态建设，让每一份打印都值得信赖。