【天极网数码频道】对讲机产业正处在一个微妙的转折窗口。

一方面，政策端把规则立清楚了：工信部无线电管理局将150/400MHz对讲机按专用、共用、公众、水上四类重新划分信道与管理尺度――专用要许可，共用走简化执照，公众免照免许可，同时对机身标识、频段锁定、发射模板提出硬性要求，叠加全国共用对讲机免收频率占用费的政策导向。另一方面，中国移动研究院发布《面向关键任务的群组通信(MCX)技术白皮书》，明确把关键通信从传统"窄带话音组呼"推向宽带多媒体MCX架构(MCPTT/MCVideo/MCData)+宽窄融合+跨域互通，强调QPP优先保障与离网能力。

两条线指向同一个结论：下一代对讲终端不能再只卖"能喊话"，而要证明自己在合规、韧性与可调度三个维度上都能扛住。

在此节点，深圳市遨游通讯设备有限公司(AORO遨游)将携AORO M6 PRO参展MWC上海2026(6月24―26日，上海新国际博览中心)。作为深耕“危、急、特”场景通信领域的国家级专精特新小巨人企业，遨游通讯始终以技术创新为核心驱动力。此次展示的AORO M6-Pro，是行业首款搭载开源鸿蒙6.1系统的双模对讲机，实现国产操作系统与专业通信设备的深度融合，为行业数字化转型提供硬核支撑。

产品核心创新聚焦多模融合、算力升级与生态适配三大维度。通信层面，自研多模稳控系统，集成DMR窄带专网、PoC公网对讲、5G、北斗短报文等多模通信能力，支持宽窄带无缝切换，打破单一通信壁垒，确保极端环境下通信无死角。算力与系统层面，搭载国产8TOPS AI算力芯片，依托鸿蒙6.1分布式架构，构建“端侧智能+边缘计算”体系，响应速度与数据处理能力大幅提升，可承载复杂场景下的智能调度需求。

在行业技术融合上，AORO M6-Pro创新实现遨游鸿蒙PDT技术，契合关键任务群组通信高可靠、低时延、广覆盖的核心要求，可无缝对接行业指挥调度系统，为公共安全、应急救援、能源化工等领域提供一体化通信解决方案。同时，产品严格遵循国家对讲机新规，适配150MHz/400MHz频段规范，享受频率占用费减免政策，兼具合规性与经济性。

工业设计与防护性能上，AORO M6-Pro通过MIL-STD-810G军工防护测试与IP68级三防认证，耐受高低温、防水防尘、抗跌落，适配野外勘探、消防救援、矿山作业等严苛场景。机身预留低轨卫星通信模组接口，可拓展卫星通信能力，实现“天地一体”全域覆盖。

从技术自研到生态共建，遨游通讯以AORO M6-Pro为载体，践行国产替代与技术创新使命。此次亮相MWC2026上海展，既是对行业政策与技术趋势的积极响应，也是遨游通讯在应急通信领域深耕成果的集中展示。

在此，深圳市遨游通讯设备有限公司诚挚邀请行业同仁、合作伙伴莅临上海新国际博览中心(SNIEC)，N1馆A83展位，近距离体验AORO M6-Pro鸿蒙6.1双模对讲机的创新实力，共探开源鸿蒙生态在专业通信领域的应用新机遇，携手推动中国应急通信产业高质量发展。