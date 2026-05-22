【天极网数码频道】清晰通话，从容升级。5月22日，安克在纽约举办全球发布会，正式推出自研ANKER Thus™ AI音频芯片与全新消噪耳机Liberty 5 Pro系列，该系列凭借突破性通话表现，斩获吉尼斯世界纪录认证，实力瞩目。目前新品已在京东重磅首发，带来京东独家冰川蓝配色，同步推出焕新补贴15%、价保618、下单抽iPhone 17等多重首发专属福利。打开京东APP搜索“安克消噪耳机”，锁定首发权益，先人一步开启清晰通话新体验。

随着差旅通勤、移动办公日益普及，用户对复杂环境下的清晰通话要求不断提高。安克在5月22日全球发布会上推出的全新消噪耳机Liberty 5 Pro系列，精准回应这一核心需求。

Liberty 5 Pro系列搭载安克自研全球首款神经网络存算一体AI音频芯片，从底层突破传统芯片架构瓶颈，实现算力与能效双重跃升，AI算力提升150倍。搭配含骨传导的10传感器阵列，可精准分离人声与环境噪音，即便轻声、气声说话也能清晰收录;同时搭载AI音质还原技术，有效修复流媒体压缩音频，还原更多音乐细节。凭借行业顶尖的降噪及通话性能，该系列成功获得吉尼斯世界纪录“全球通话最清晰蓝牙无线耳机”认证，以硬核实力定义移动降噪通话新标准。

依托强悍技术支撑，安克新品可从容应对高铁、地铁、户外大风、聚会喧闹等高噪场景，通话清晰稳定，在开放空间也能妥善守护沟通隐私。同时兼顾主动降噪与高品质音质，办公、休闲均可带来沉浸舒适体验。

在今日的全球发布会上，安克推出两款耳机新品机型，满足不同用户的使用需求。安克消噪耳机Liberty 5 Pro兼顾均衡体验与高性价比，适配日常通勤、轻办公与高频通话场景，提供耀石黑、雪域白、暮沙粉三款配色，其中冰川蓝为京东独家配色，简约清爽，商务与日常场景皆宜。安克消噪耳机Liberty 5 Pro Max则面向高阶商务用户，在核心降噪通话体验之上新增AI会议记录、实时翻译与高清智慧触控屏，支持一键生成会议纪要、跨语言沟通，全场景操作更高效，提供耀石黑、香槟金两款配色，现已在京东开启预约，6月12日正式发售。

为助力消费者无忧尝鲜，京东同步推出多重专属权益。首发期间下单享焕新补贴15%，价保618，下单还可参与iPhone 17抽奖，更有50元产品优惠券、18个月超长质保、6期免息、音乐会员月卡、晒单返30元现金红包等多重福利。同时支持京东物流极速达与7天免费试用，购机全程安心无忧。

嘈杂环境，亦能从容。安克消噪耳机Pro系列以自研AI芯片与全链路声学升级，重新定义复杂场景通话标准。京东3C数码持续发掘硬核新品，以全链路服务与重磅福利，让用户先人一步体验前沿声学科技。现在打开京东APP，搜索“安克消噪耳机”，抢先进入AI驱动的清晰通话新时代。