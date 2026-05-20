【天极网数码频道】在消费级无人机市场逐渐步入存量博弈的当下，全景无人机赛道却迎来了一场“降维打击”。天极网据相关人士分享，大疆首款全景无人机 Avata 360 自3月26日上市以来，仅一个多月时间，全球出货量已突破 12.5 万台，销售额突破五亿元大关。更为惊人的是，在发布至今不足两月的统计周期内，Avata 360 在全球全景无人机品类中的市场占有率已飙升至 98% 以上，激活用户数超过五万。

出道即巅峰的背后，是技术“集大成”与极致的供应链把控

Avata 360 的爆发并非偶然。据相关消息人士表示，这款产品是大疆基于过往旗舰无人机研发经验，在全新产品形态上的探索，堪称内部多款成熟旗舰技术的“集大成者”。

从硬件参数来看，Avata 360 搭载了一英寸旗舰影像传感器，支持 8K/60fps HDR 高清全景视频拍摄，这在同价位甚至更高价位段的产品中都极为罕见。同时，它还配备了旗舰级 O4+ 全高清图传、4G 增强图传以及全向避障系统。强大的技术内核，配合丰富的操控模式，大幅降低了全景无人机的上手门槛，让普通用户也能轻松拍摄出令人惊艳的“上帝视角”全景大片。

除了硬核的技术实力，定价策略也是 Avata 360 迅速引爆市场的关键。业内人士分析指出，基于深度的用户洞察、丰富的品类开发经验以及强大的供应链合作体系，大疆将首款全景无人机的单机起售价压低至 2788 元。这一“交个朋友”的定价，直接击穿了全景无人机的价格底线，也让 Avata 360 在上市首日便交出了中国区全渠道24小时销量破万台、销售额近6000万元、全球订单量突破10万台的傲人成绩。

重塑全景赛道格局，大疆的“降维打击”才刚刚开始

长期以来，全景相机与无人机是两条相对独立的赛道。大疆凭借 Avata 360 的横空出世，不仅打破了品类边界，更以绝对的技术和生态优势，对传统的全景拍摄设备进行了“降维打击”。

大疆通过多年积累的无人机飞行控制、图传、避障技术，结合在全景影像领域的落地探索，为 Avata 360 构筑了极高的竞争壁垒。对于行业而言，市占率超 98% 的成绩单或许只是一个开端。随着用户对全景影像内容的消费需求日益增长，Avata 360 有望带领全景无人机市场走出一条全新的爆发曲线。

大疆的全景无人机野心，显然不止于此。Avata 360 已经给出了一个极具说服力的开局，而这股由大疆掀起的全景影像风暴，正席卷全球。