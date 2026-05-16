【天极网数码频道】(2026 年 5 月 14 日，法国戛纳)当全球电影人的目光聚焦于法国戛纳，一场关于未来影像创作形态的对话，正由一款可以放入口袋的设备引领。2026年5月14日，大疆(DJI)在戛纳举办了拥有双摄像头的Osmo Pocket 4P专场品鉴会，向全球顶尖的电影导演、摄影指导及行业媒体提前展示了这款即将发布的“口袋电影机”。凭借首次下放的17级动态范围与全新的D-Log2专业色彩曲线，Osmo Pocket 4P正试图将专业电影机级的核心能力，浓缩进一个前所未有的轻量形态之中，并迅速赢得了国际专业圈层的广泛赞誉。这不仅仅是一次新品预览，更预示着专业影像创作的权力，或将再次下放。

立足戛纳现场，Pocket 4P 与全球电影人展开影像对话

专业影像创作正在经历一场深刻的转变，高机动、高效率与高完成度的同步需求，正在重塑创作者对于器材的判断标准――更自由的拍摄方式、更高规格的宽容度、更成熟的色彩体系，以及匹配专业流程的影像能力。在这一背景下，大疆选择于戛纳带来 Osmo Pocket 4P，与全球影像从业者展开一场关于未来创作形态的对话。

品鉴会现场邀请了涵盖全球头部导演及摄影指导、国际主流媒体、专业影视媒体等多个领域嘉宾。美国电影摄影师协会(ASC)电视领域职业成就奖得主、《24小时》九季首席摄影指导、两度获艾美奖提名的导演及摄影指导 Rodney Charters、奥斯卡最佳外语片《索尔之子》摄影指导 Mátyás Erdély、斩获戛纳电影节最佳导演奖《毕业会考》的摄影指导 Tudor Vladimir Panduru 等资深电影人出席本次活动;全球顶级通讯社路透社、国际财经媒体福布斯、专业影像媒体 Digital Camera World、时尚媒体 GQ、ELLE 等国际权威媒体亦受邀出席，共同见证 Osmo Pocket 4P 的专业影像实力。

活动围绕 Osmo Pocket 系列的发展脉络、Osmo Pocket 4P 核心能力的深度解析，设置了产品介绍、现场体验与交流分享等多个环节，呈现 Pocket 4P 如何在口袋大小的机身中，融汇专业电影机级别的影像能力。此外，活动现场也同步亮相了大疆生态产品，包括 4 月最新发布的 DJI Power 系列储能产品等，作为 Osmo Pocket 4P 的供电解决方案，其展现了大疆如何通过更完整的产品生态，为创作者提供更灵活、可靠的创作支持。

17 级动态范围与 D-Log 2 色彩曲线：将电影机能力融入口袋机身

Osmo Pocket 4P 的广角主摄搭载全新一英寸 CMOS，动态范围跃升至 17 级，媲美专业电影机。它为逆光、大光比等复杂光线环境下的明暗细节保留、画面宽容度提升以及后期调色空间，提供了更充足的空间。

与此同时，Osmo Pocket 4P 还搭载了全新的 D-Log 2 专业色彩曲线，这是大疆旗下影像产品首次实现全新一代专业 Log 方案。相比于普通色彩模式及同类型色彩曲线，D-Log 2 在高光过渡平滑度、色调层次丰富度以及动态范围整体表现上均实现显著提升。

后期制作中，无论是统一多机位色彩风格，还是进行复杂的电影感调色，创作者都能获得更大的处理空间。配合 17 级动态范围、D-Log 2 专业色彩曲线，Osmo Pocket 4P 将专业影像流程引入口袋设备，堪称一次真正跨时代的突破。对于专业创作者而言，它已进化为一台真正能够融入专业叙事流程的电影机级影像生产力工具。

十余年影像积淀，成就 Pocket 4P 专业底色

Osmo Pocket 4P 能够在戛纳获得专业圈层关注，背后承接的是大疆长期以来在专业影像领域的技术积累与体系化沉淀。

2015 年，大疆推出灵眸 Osmo，首次将无人机上经过航拍验证的稳定技术移植至地面手持影像，开创了手持云台相机这一全新品类。2018 年，Osmo Pocket 首次将三轴机械稳定云台与 4K/60fps 录制能力集成于口袋尺寸机身，正式开启口袋云台相机时代。2020 年，Pocket 2 引入 20mm 广角镜头，突破了第一代的视角局限，并通过模块化设计将无线麦克风系统纳入拍摄生态，让 Pocket 从单一设备进化为一体化的创作系统。2023 年，Pocket 3 完成时代飞跃：一英寸 CMOS 带来画质的提升，2 英寸旋转触摸屏实现横竖拍摄无缝切换，以及从色彩科学到光学设计调校带来的自然人像表现，使 Pocket 系列正式进入专业创作者的视野。

如今，Pocket 4P 在延续口袋形态的同时，再次以 17 级动态范围和全新 D-Log 2 专业色彩曲线，实现了从“便携设备”到“口袋电影机”的革命性跃迁。

支撑这些能力的，是大疆在专业影像领域十余年的持续积累。大疆专业级如影系列屡获奥斯卡、艾美奖等国际知名奖项殊荣;大疆 Ronin 4D 电影机、Inspire 3 航拍电影机已深度参与《F1：狂飙飞车》《沙丘2》《封神》等多部国际知名影视项目的制作，这些经由专业产品线在真实拍摄现场反复验证的技术理解与色彩经验，如今以更普及的方式，凝聚在 Osmo Pocket 4P 的口袋机身之中。

以口袋电影机，持续拓展专业影像边界

从满足日常记录的Vlog神器，到介入严肃影视创作流程的生产力工具，大疆Osmo Pocket系列的发展路径，清晰映射了轻量化影像设备不断向上突破的能力边界。此次Osmo Pocket 4P在戛纳获得的高度关注，是一个强烈的市场信号：专业影像的门槛正在被技术持续拉低，高品质创作的载体正变得前所未有的轻盈和普及。

可以预见，随着如Osmo Pocket 4P这类设备的成熟，更多独立创作者、小型团队乃至大型影视项目中的特殊机位，都将获得更灵活、高效的解决方案。大疆通过其十余年在专业影视设备领域积累的技术与色彩科学，正系统性地将电影工业的经验沉淀，转化为更普惠的创作工具。未来，专业影像的边界，或许不再由设备的体积和价格定义，而是取决于创作者灵感的重量。