【天极网数码频道】随着户外生活、运动Vlog、随身记录热度持续攀升，消费者对便携、高清、易操作的随身影像设备需求愈发强烈。5月11日20:00，LEAPTIC光子跃迁Cube 8K AI拇指运动相机于京东全网首发。首发期间享限时10%补贴福利，并叠加优先发货、价保618等专属权益。现在打开京东APP，搜索“光子跃迁Cube”，即可先人一步解锁这款前沿随身影像新品。

作为一款颠覆便携影像体验的创新产品，LEAPTIC Cube将专业影像性能浓缩于拇指大小机身，打破便携与画质的平衡难题。整机仅55.9g，搭载1/1.3英寸大底传感器，无论是白天强光还是黄昏弱光等复杂环境，均可呈现细腻清晰的8K超清画质。依托强大AI智能影像系统，相机可根据不同运动场景，自适应调整防抖强度，让拍摄更加稳定流畅;AI主角跟随精准锁定运动主体，快速移动也不脱焦;同步搭配语音控制、AI高光剪辑功能，从拍摄到后期成片，全流程简化操作、降低门槛，轻松实现一键成片。

强悍性能之外，LEAPTIC Cube还针对户外运动痛点打造全天候拍摄方案。设备创新采用磁吸分体式设计，可搭配磁吸电能块、灵动拓展屏，主机单机续航110分钟，组合拓展屏后最高续航可达240分钟，有效缓解户外拍摄电量焦虑;同时主机支持IPX8级10米深度防水，雨天骑行、户外涉水等场景均可安心拍摄。此外，设备还可灵活适配挂脖、帽檐夹、快拆支架等配件，多场景穿戴无束缚，真正实现随手随拍。

为适配不同用户创作需求，本次京东首发期间提供多版本机型与套装供选择。外观包含经典黑、简约白两款配色，覆盖64G/128G两种存储规格，同时推出标准套装、全能套装可选。标准套装适配日常Vlog、轻运动记录需求，全能套装配备磁吸电能块、快拆支架等专业配件，满足骑行爱好者、重度户外创作者的专业使用场景。

京东3C数码为本次LEAPTIC Cube新品首发准备多重专属权益，助力消费者无忧尝鲜。除限时10%新品补贴、3期免息外，下单即享优先发货、价保618双重保障，并附赠100元配件通用券。用户参与晒单、分享等互动，还可领取价值299元磁吸电能块、50元红包等福利。同时购机享1年整机质保，未激活状态支持7天无理由退换货。从抢先体验前沿新品、专属福利加持，到完善售后保障，京东以全链路服务，让消费者安心解锁全新影像体验。

小机身承载大创作，LEAPTIC光子跃迁Cube以8K超清画质、AI智能加持、全天候强悍性能，重构便携运动相机使用体验。京东3C数码持续发掘全球前沿好物，以专属权益与优质服务，为消费者搭建高效便捷的新品抢先体验通道。现在打开京东APP，搜索“光子跃迁Cube”，先人一步开启专业随身8K创作之旅。