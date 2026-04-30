【天极网数码频道】五一小长假即将开启，全国迎来大规模出游热潮。旅途当中，拍照打卡、导航寻路、扫码消费早已成为出行刚需。手机长时间高频运转，让电量焦虑悄然蔓延，成为拉低旅途幸福感的隐形难题。为切实解决用户出行痛点，5月1日―5月3日，京东“2026充电宝焕新局”首站将落地上海欢乐谷景区，打造“充电宝守护者”趣味景区寻宝挑战。游客畅玩园区的同时，完成互动任务即可免费领取京东品质充电宝及多款出行好物，轻松告别电量焦虑，安心享受五一旅途。





当下，消费者对充电宝的安全性和质提出了更高要求。一直以来，京东依托超级供应链优势，持续携手主流充电宝品牌深度合作，从严选品牌、严控品质到完善的售后保障，京东“新规充电宝”专区为消费者提供了一个可信赖、可追溯、可放心使用的一站式选购入口，让焕新充电宝既省心又安心。

此次京东“2026充电宝焕新局”首站活动巧妙地将线下活动与五一假期出行场景深度融合。活动期间，游客只需在每天10:00-10:30、11:00-11:30、14:00-14:30、16:00-16:30、18:00-18:30五个固定时段，蹲守出没在上海欢乐谷的高架人潮聚集区、热门项目附近、海盗船宝宝乐园附近以及亚瑟宫门口等景区核心位置的充电宝守护者，亮出京东身份按照指引完成“对暗号、亮身份、穿越欢乐谷、对号分享传播”四项专属挑战，即可解锁丰富的活动奖品。

本次活动的奖品阵容也极具诚意。终极大奖为全新京东品质充电宝，5月1日至3日连续派送三天，每天名额100个，需完成全部四项挑战后方可获得;此外，活动现场每日还将派发显眼包袋33个、旅行颈枕33个、手持小风扇50个等多款实用出行装备，总计超千份好礼等你解锁，先到先得，名额有限，挑战即送，完成任务即可马上带走。

五月伊始，全新出发。即日起，消费者可打开京东APP搜索“新规充电宝”进入活动会场，享受多重权益;5月1日至3日，更可亲临上海欢乐谷景区参与“充电宝焕新局”首站寻宝挑战，与京东共同开启一场暖心不打烊的五一出行新体验。买品质安全充电宝上京东，出行有宝不断电!