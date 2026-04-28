【天极网数码频道】科技与时尚深度融合，智能眼镜已成为当代年轻人穿搭与生活的潮流新宠。京东3C数码融合前沿科技与时尚搭配视角，打造时尚新“镜”界，精选千问、华为、雷鸟、Viture、小度、Rokid、INMO等大牌热门单品，带来以旧眼镜换智能眼镜享95折，叠加国补5折起的优惠，会场内还有智能眼镜限时1元抽、限时影票0元抽等专属福利。即日起至5月5日，打开京东APP，搜索“时尚新镜界”，选购潮流智能眼镜，轻松体验科技与时尚兼备的全新生活方式。

作为日常出街与智能生活的核心装备，AI时尚款智能眼镜兼顾颜值与实用。千问AI眼镜G1线条利落高级，适配多种穿搭，搭载大模型带来流畅AI交互，支持第一视角拍摄与全天候持久续航，活动期间享国补立减15%，晒单再送100元E卡;华为AI眼镜摩登黑经典配色，镜框设计贴合脸型，佩戴轻盈，鸿蒙生态加持下AI响应迅速，拍摄、通话、智能提醒与健康监测一应俱全，活动期间配镜服务1元起，以旧换新至高补贴249元。

影音娱乐场景同样迎来潮流升级，智能眼镜让通勤聚会皆是焦点。雷鸟Air 4 Pro观影眼镜前卫流线外观，定制Vision 4000画质芯片，联调四扬声器，打造头戴电视新物种，3D电影随心看;VITURE Luma XR/AR智能眼镜搭载高清高刷屏，呈现146英寸巨幕观感，带来沉浸式观影与流畅电竞体验，支持0-600度近视调节，赛博风外观设计兼顾颜值与性能，活动期间晒单还可赠送150元E卡;INMO AIR3一体式AR眼镜则搭载1080P全彩高清显示，全彩光波导正面不露光，画面通透细腻，大屏观影更沉浸，活动期间享国补立减15%。

记录与日常搭配同样可以一键兼顾，轻潮拍摄款让生活氛围感拉满。雷鸟V3拍摄智能眼镜，33g超清悬浮设计佩戴舒适，轻量化时尚镜框上脸自然，高清拍摄搭配稳定防抖，旅行探店随手出片，活动期间下单赠QQ音乐会员月卡;小度AI眼镜波士顿墨镜造型时尚百搭，高通骁龙与索尼旗舰影像，智能防抖，随便拍都出片，活动价2099元享6期免息;Rokid Glasses乐奇智能眼镜，超轻极简设计适配多种风格，支持拍摄、翻译与会议提词，语音指令轻松解放双手，索尼专业影像5P光学镜头清晰抓拍生动瞬间，颜值与实用性兼备。

商务出行与跨语言沟通场景，高效翻译尽显时尚干练。千问S1智能眼镜标准版，旗舰质感搭配大气镜框，双目高清显示，多模态交互与长续航，同声传译功能精准，商务通勤气场与科技感并存，活动期间享6期免息;INMO GO3智能眼镜，简约潮流外观下支持261种语言实时翻译，续航持久且具备提词与AI会议纪要功能，3099元让跨境商务办公专业又时尚。

科技焕新，时尚同行。即日起至5月5日，步入京东3C数码“时尚新‘镜’界”，以旧眼镜换新眼镜叠加国补低至5折，多款兼具设计感与实用性的智能眼镜任你挑选。打开京东APP搜索“时尚新镜界”，即刻入手科技与时尚兼备的智能穿戴好物，解锁全新生活体验。