【天极网数码频道】春风拂面，光影正好。第九届京东影像大赛“出游限定季”火热进行中，聚焦春日出游与全民影像创作，京东为用户准备了999元创作焕新基金，并精选覆盖Vlog、运动、美食、夜景、人像五大拍摄场景的优质设备，推出“春日相机装备图鉴”，为出行创作提供专业装备参考。五一小长假临近，京东同步携手索尼、佳能、尼康、大疆等影像大牌，带来限时优惠与焕新补贴等专属福利，全方位助力创作者轻松配齐出行摄影装备。4月27日至5月5日，打开京东APP搜索“第九届京东影像大赛”，进入活动页面抢焕新基金，以更优价格选购心仪装备，轻松开启春日影像记录之旅。

边走边拍的旅途中，镜头跟随风景移动，故事在画面里自然发生。为Vlog创作优化的索尼ZV-E10M2K触摸操作轻松上手，优化竖拍体验创作更自如，搭配一键创意滤镜与大容量电池，户外拍摄不断电，活动期间换新至高补贴800元;大疆Pocket 4云台相机搭载1英寸大底传感器，配合三轴机械防抖与智能跟随功能，画面始终丝滑流畅，换新补贴至高400元，到手价2999元，单人出行也能轻松记录旅途。

春日户外的奔跑、骑行与萌宠撒欢，跑得再快也要跟得上、拍得清。大疆DJI Lito 1无人机支持全向智能跟随与主动避障，动态目标也能稳稳锁定，一键起降让新手轻松航拍高空风光，活动期间到手价1999元;仅53克的影石GO Ultra，磁吸设计灵活固定于头盔或衣物，156°超广角搭配防抖科技，第一视角清晰留存每一个动感时刻，活动期间下单享换新补贴至高400元。

市集摊位上的烟火气与野餐时的精致料理，值得用细腻画质定格。尼康Z30微单套机以350克轻量化机身配合可翻转LCD屏，便于近距离拍摄，精准还原食材的色彩与纹理，换新补贴至高300元;若想一镜兼顾美食与多种场景，腾龙28-200mm镜头则更为趁手，F2.8-5.6最大光圈可虚化背景突出主体，全焦段画质稳定，户外防护设计让创作不受限，活动期间到手价3699元。

当夜幕降临、篝火燃起，城市霓虹与山野星空更加考验相机的暗光实力。佳能R62单机以全画幅传感器配合8级协同防抖，暗光下画面纯净少噪点，手持慢门也能清晰定格夜景细节与光影层次，换新补贴至高400元;富士X-T5套机拥有4020万像素传感器，多种经典胶片模拟配方，让暗夜环境下直出氛围感同样拉满，活动期间享换新补贴至高300元，到手价14990元。

春日出行，人像的记录必不可少，人像拍摄追求的则是自然通透的肤色与柔和的背景虚化。尼康Z5II微单套机搭载AI对象侦测自动对焦，能精准捕捉人物微表情与肤质细节，到手价14499元;对画质有更高要求则可关注索尼Alpha 7 V，AI智能对焦、人像自动构图与4K超高清视频录制兼顾，画质细腻通透，人像肤色更佳，活动期间享换新补贴至高800元，轻松拍出柔光氛围感十足的人像大片。

从边走边拍到夜景创作，从美食记录到人像定格，京东精选的春日相机装备图鉴覆盖春日出游的各类拍摄场景，总有一款装备与你契合。第九届京东影像大赛“出游限定季”持续进行中，期待创作者们带着新装备踏上旅程，用镜头讲述独属于这个春天的故事。打开京东APP，搜索“第九届京东影像大赛”，抢创作焕新基金，以优惠价格入手心仪设备，让每一次快门都成为值得珍藏的春日记忆。