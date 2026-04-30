【天极网数码频道】近期大疆Pocket 4的上市迅速点燃了市场激情，有了前代经验的大疆凭借更充足的备货，首周销量较上代实现了十倍增长，但后续依旧出现“一机难求”的盛况。Pocket 4的火爆不仅印证其产品力的突出，更是为即将到来的Pocket 4P积蓄强劲的市场势能，在手持影像领域，大疆无疑将持续为全球影像爱好者带来革新体验。

这股强劲势头，也体现在泛运动相机领域。根据洛图科技发布的《中国运动相机线上零售市场周度追踪》报告，2026年第15-16周(2026.04.06-2026.04.19)最新双周，大疆在该领域以66.2%的合计销量份额位居第一，展现了无可争议的领导地位。

其中，传统运动相机Osmo Action系列以71.8%的份额位居第一，Osmo Action 4作为性价比王，成为该品类中最受欢迎的单品之一。在可穿戴运动相机赛道，大疆凭借Osmo Nano一款产品，便取得53.5%的线上销量份额，持续引领该细分市场。在竞争更为胶着的全景相机赛道，Osmo 360以52.1%的份额实现反超，成为大疆泛运动影像版图中的又一关键增量。

从传统运动相机、可穿戴相机到全景相机，大疆正在泛运动影像市场形成多品类协同的矩阵化优势。随着大疆进入并快速放量，这一市场的竞争逻辑正在被重塑：行业不再只是单一爆款之间的竞争，也不再只是垂直品牌的小众品类竞争，而是进入到产品力、渠道效率、品牌认知、供应链能力和内容生态的系统性竞争阶段。

这一变化也在友商财务表现中有所显现。据影石最新财报，2026 年 Q1 影石收入同比增长 83.11%，但利润同比下降 52.02%。收入端高增长说明全景和运动影像需求仍在扩张，但利润端承压也显示出，随着头部品牌竞争加剧、产品迭代提速、营销和渠道投入上升，行业正在从“品类红利期”进入“效率竞争期”。对于过去更依赖单一优势品类的厂商而言，未来竞争压力将更多来自综合能力，而不只是某一款产品本身。

值得关注的是，除了产品矩阵的持续完善，过去在市场沟通上相对克制的大疆，近期营销动作也正变得更加开放和多元。从Pocket 4首发亮相北京电影节，绑定“电影感创作”标签，精准触达影视创作人群;到大疆成为张雪机车唯一指定影像合作伙伴，借助专业赛事及垂类场景，持续在运动相机及影像生态深耕。这一系列动作表明，大疆正逐渐从“技术驱动”的品牌，进化为“技术与市场双轮驱动”的成熟消费品牌，通过更立体的市场沟通，让产品力与品牌价值形成更深层次的链接。

随着五一假期临近，全民户外出行、短途露营、骑行徒步等场景将进一步集中爆发，有望持续带动出行记录、Vlog 创作、全景创意拍摄等需求升温。泛运动相机作为轻量化、高便携的影像记录工具，有望在假期消费场景中迎来新一轮需求释放。1