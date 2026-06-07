【天极网数码频道】一年一度的高考，承载着千万学子的梦想与汗水，也牵动着每一位家长的心。为了让每一位考生的赴考之路多一份安心、让每一位陪考家长少一分焦灼，6月7日至6月8日，京东3C数码发起“满分加油站 京榜正题名”活动，用实打实的服务为考生和家长暖心护航。

此次活动中，京东3C数码共布设180个高考加油站，覆盖郑州、西安、长沙、青岛、济南、重庆、杭州等近50个城市，所有站点统一配备应急文具、手机充电、消暑用品及基础医疗物资等开放式自取区，解决考生与家长考场外的应急刚需,让每一位走进考场的人和守在考场外的人，都能感受到一份踏实的安心。高考期间，全国50家京东之家门店及26家京东MALL同步设立“满分加油站”分站点，将服务网络从考点延伸至商圈社区，以实际行动护航高考。

针对考生，京东3C数码高考加油站打造了从减压互动到升学福利的服务。考生到达加油站后，可在“我的青春满分答卷”主题打卡背板上写下属于自己的青春关键词，拍照打卡分享朋友圈，随后扫码完成京东学生认证，即可领取“满分福袋”，福袋内含高考应急文具套装，及静音睡眠耳塞、蒸汽眼罩、解压捏捏乐等减压好物，为考前紧张的情绪提供一个出口;同时，完成学生认证即可解锁京东教育优惠，提前锁定升学换机福利，一份好运加持与一份实惠兼备。现场还免费发放《高考志愿填报指南手册》等实用资料，帮助考生从考场到校园无缝衔接。

针对家长，京东3C数码高考加油站同样备有专属关怀。家长进入休息区后，可领取“逐梦守护礼包”，内含定制扇子、瓶装饮用水及高考暖心祝福卡。在舒适阴凉的陪考休息区里，家长可以坐下来安心等待，也可以在手写祝福卡上写下对孩子的寄语。有家长在现场表示：“在外面等了三个小时，能有地方坐下来歇歇、有水喝，已经挺感动了。我们几个家长一起在祝福卡上给孩子写了几句话，感觉自己在这条陪考路上也不那么孤单了。”休息区还提供消暑补给与升学装备选购信息，让家长在等待中也能为孩子的下一步做好准备。

在郑州、西安、长沙三地满分加油站现场，考生和家长能体验到更多特色服务。现场设置了3C装备真机体验区，京东工作人员利用AI工具现场提供志愿筛选与择校分析，帮助考生解决“志愿+购机”需求。现场还特别设置了“一举夺葵 码上打卡”环节，参与互动即可领取向日葵1支，寓意提笔生辉、一举夺魁;同时设有祝福接力装置，家长和路人可按下按钮为考生送上祝福。

高考结束，守护不停。京东3C数码将联动重点中学举办公益志愿填报专场讲座，将服务从“考点门口”延伸至“高中校园”，帮助考生和家长科学择校、精准填报。同时，京东3C数码还联合联想、华为、小米、vivo、OPPO、荣耀等品牌推出考生专属教育优惠，以实在的福利助力考生升学换新，从容开启择校后的下一段精彩。用户打开京东APP搜索“教育优惠”，完成学生身份认证，即可享受专属折扣与多重权益，以更实惠的价格买到心仪的数码产品。

全力以赴，就是满分青春。京东已连续多年在高考季设立“高考加油站”，用年复一年的坚持传递社会温暖与正能量。今年618期间，京东推出行业首个跨学段教育优惠体系，让中学生与大学生同享教育优惠;同时携手各大3C品牌等众多品牌共同组成“京东好朋友福利联盟”，为考生带来更多高考专属福利。未来，京东将继续坚守这份陪伴，为学子的每一次重要人生节点提供支持与守护。