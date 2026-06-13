【天极网数码频道】6月12日，京东“Aidol创造营”高光之夜圆满落幕。本次盛典以“AI融入生活”为核心主题，集结32款涵盖人气爆款、全新首发及用户高票优选的AI科技产品，覆盖教育、健康、办公等多元生活场景，不仅集中呈现了消费级AI产品的最新创新成果，更勾勒出下一代智能硬件“轻量化、场景化、人格化”的发展新趋势。活动特邀钛媒体集团联合创始人，京东科技及京东零售相关业务负责人，以及真实用户代表组成全明星推荐官助力团，从技术、体验与市场潜力等多维度展开专业评审，最终颁出三大奖项，共20款产品脱颖而出。

经过层层角逐与专业评审，京东“Aidol创造营”三大奖项榜单正式揭晓。其中，“首季Super Aidol奖”由三款产品摘得，分别为可快速实现立体纹理定制打印，满足个性化造物需求的ANKER eufyMake立体纹理打印机E1;可支持261种语言在线翻译，满足工作、学习与出行等多场景沟通需求的INMO GO3 AI翻译眼镜;以及可提供专业级智能健身指导，满足用户随时随地科学运动需求的BodyPark ATOM口袋AI私教机。这三款产品凭借扎实的实用性与突出的创新力赢得高度认可，并将获得京东提供的千万级资源扶持，加速其从创新产品走向大众生活。

“首季瞩目Aidol奖”由六款兼顾科技质感与场景体验的优秀产品摘得：默造MuteVox S1静音面罩为居家休息与办公专注打造沉浸式静音环境;Mira Light智能台灯通过智能调光呵护用眼健康;光帆AI智能耳机融合全感AI技术，带来沉浸式听觉与自然交互体验;NUNA AI智能吊坠作为一款情绪追踪智能首饰，将情感感知融入日常佩戴;造物时代Z1智能桌面CNC将工厂级精密加工能力浓缩于桌面设备，让高精度创作触手可及;玲珑星核超级AI电脑以仅2升的紧凑机身，精准适配居家、办公、穿戴与创意等多元场景。

“首季新兴Aidol奖”共有12款产品获奖，覆盖智能运动、智慧办公、AI陪护、便捷生活等等，包括Nuromova N1智能运动头带、Joyinside会议平板、智梦可智能睡眠超充垫、PIPOPO努努AI玩偶、皓丽65英寸智能设备、Clawhouse龙虾终端、LOOKEE KID口语侠AI英语陪练机、讯飞AI录音笔Pokee、酷派小方块AI手机、veggi未叽AI智能生命终端、墨知星球AI户外学习机、即刻放P垫。它们以轻巧之形承载智能之用，在细微处回应真实生活需求，彰显AI融入日常的无限可能。

除获奖产品外，本次京东“Aidol创造营”高光之夜还有多款优质AI创新产品亮相，覆盖亲子教育、居家办公、趣味创作、智能陪伴等全场景需求，包括听力熊Mooni M1儿童AI对话智能体、童视界AI护眼大路灯、MAXHUB AI会议平板、摩尔线程AICUBE、RLIFE LAB Colucat治愈系AI萌宠、元萝卜下棋五合一机器人、乐立克自动烫画机与方形烫画机S2、呆趣智能AI龙虾屏Quake、码客龙智能体盒子LongMini・小龙，以及TOOOONY AI百变伴侣、联想AI拍学机等，全方位展现了消费级AI产品多元化、生活化的创新特质。

作为京东聚焦消费级AI硬件的重磅创新赛事，“Aidol创造营”持续挖掘全球AI硬件创新力量，为新锐品牌与创业团队搭建展示、比拼、出圈的优质平台。本次高光之夜的圆满落幕，不仅集中展示了当下消费级AI硬件的最新创新成果，更让人们看到，AI正在以更加轻盈的方式，悄然融入生活日常。现在打开京东APP搜索“Aidol创造营”，即可查看完整获奖名单，抢先体验全球AI新品首发。还有限量早鸟价低至五折起，参与投票还可瓜分千万京豆，并有机会抽取AI好物免单大奖。

未来，京东将依托自身供应链、技术、流量、渠道全域优势，持续孵化优质AI硬件标杆产品，助力创新品牌成长，推动前沿AI技术加速走进千家万户，为消费者打造更智能、更便捷、更美好的品质生活。