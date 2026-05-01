【天极网数码频道】5月1日，五一小长假正式开启，上海欢乐谷景区内人头攒动、热闹非凡。京东“2026充电宝焕新局”首站活动在此重磅启幕，创新打造的“充电宝守护者”景区寻宝挑战，凭借趣味互动与丰厚福利，迅速点燃现场游客的热情，成为假期里一道人气十足的欢乐风景线。

本次活动精准聚焦游客出行中的“电量焦虑”痛点，将趣味任务与园区游玩深度融合，让游客在畅玩游乐项目的同时，轻松解锁实用好礼。每日固定时段，“充电宝守护者”准时出现在高架人潮聚集区、热门项目附近、海盗船宝宝乐园旁及亚瑟宫门口等核心区域。游客们迫不及待地排队参与，现场秩序井然，气氛热烈。

“对暗号、亮身份、参与挑战”，几项简单有趣的互动任务，让不同年龄段的游客都乐在其中。年轻情侣携手闯关，亲子家庭分工协作，还有不少游客主动拍照记录、分享活动乐趣，欢声笑语此起彼伏。

从杭州专程来沪游玩的李小姐和同伴一起，仅用不到半小时就集齐了全部挑战印章，成功领到一个京东品质充电宝：“本来还担心玩一天手机会没电，没想到边玩边‘充电’，还免费拿到了新充电宝，这个活动太懂我们了!”带着孩子出游的张女士也连连点赞：“在乐园里陪孩子玩，最怕手机没电拍不了照片、联系不上人。京东这个活动太懂游客需求了，孩子参与任务也特别开心，这个五一假期太值了!”

更令人惊喜的是，活动现场特别设置了“超续航宝宝巴士”展区，品胜、绿联、倍思、传应、ANKER等知名品牌的充电宝集中亮相，吸引了大批游客驻足参观体验。从潮流便携款到大容量长续航款，各类品质充电宝一应俱全，让游客在参与挑战之余，也能直接上京东购买品质充电宝，为出行续航添一份保障。

除了京东品质充电宝，为回馈广大游客的热情参与，京东还准备了显眼包袋、旅行颈枕、手持小风扇等多款出行好物，奖品实用贴心，完美适配五一出行场景。现场奖品兑换区人气爆棚，完成任务的游客络绎不绝，大家捧着满满福利喜笑颜开，纷纷为本次活动点赞。

作为京东聚焦用户出行需求的创新活动，“2026充电宝焕新局”首站落地上海欢乐谷，以趣味化、场景化的互动形式，传递安心出行理念，助力游客告别电量焦虑，尽享五一欢乐旅途。活动凭借高参与度、强趣味性与超丰厚福利，收获现场游客的一致好评，成为五一假期上海欢乐谷的热门打卡活动。

5月2日、3日，京东“充电宝守护者”将继续在上海欢乐谷等候各路挑战者，有兴趣的用户，可以继续关注京东“2026充电宝焕新局”活动，赢取品质充电宝，让出行无忧。到不了现场的消费者可打开京东APP搜索“新规充电宝”进入活动会场，享受多重权益，入手高品质充电宝。