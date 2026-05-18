【天极网数码频道】520临近，个性化表达成为礼赠新潮流，一份能够定格真实模样、承载独家记忆的礼物能更好地传递心意。近日，京东上线3D打印定制服务，聚焦真人定制人偶与宠物定制玩偶两大场景，用户只需上传照片，一键确认3D打印效果图后，最快7天便可收到专属的3D打印定制成品。520期间，消费者打开京东搜索“3D打印高定999”，进入3D打印定制会场，可享单人6厘米手办定制99元特价优惠，下单定制情侣双人手办还可获赠精美亚克力收纳展示盒一个，让每一份爱都成为独一无二的“高定礼物”。

高精度复刻、一键生成效果图 3D打印定制让爱意立体呈现

此次京东上线的3D打印定制服务，以“高精度复刻、专属定制、立体纪念”为核心亮点，依托3D打印技术，为用户提供更具个性化和情感价值的定制选择。该服务覆盖情侣甜蜜瞬间、亲子温情时刻、个人风采展示以及宠物萌态记忆等多元需求。无论是复刻情侣双人合影、定制个人专属人偶，还是还原宠物形象，用户都可以通过3D打印定制服务，将平面照片转化为具备真实质感的立体作品。

在工艺方面，京东3D打印定制服务支持线材打印工艺及光敏树脂全彩3D打印工艺，用户可根据自己的需求进行选择。定制作品可较好还原人物表情神态、动作姿态、服装配饰及宠物特征，并具备色彩稳定、不易褪色等品质特点，让每一份心意都能长久留存。

在流程方面，为进一步降低用户定制门槛，京东打造了简洁高效的线上流程。用户选择所需工艺和尺寸后，只需上传人物或宠物的清晰照片，即可一键生成立体打印效果图。确认效果图后再下单，商品即可进入定制生产环节，最快7天便可收到专属3D打印纪念品。

值得关注的是，在不同尺寸和工艺选择下，用户每天均拥有5次定制生成机会，可充分对比效果后再做决定。效果图确认前无需付款，也进一步保障了用户的选择权和消费体验。此外，京东3D打印定制会场还同步上线更多3D打印机新品和潮玩配件，满足用户从定制服务到设备选购的一站式需求。

京东加速构建3D打印消费生态 不断完善多维度服务能力

近年来，京东持续加码3D打印生态布局，不仅在线上推出定制化服务，也率先在线下体验、上门安装等多个维度不断构建完善的服务能力。

在线下服务端，京东已率先联合拓竹在北京、上海、深圳、广州、成都等十几个城市的京东之家内设立了线下体验专区，消费者可以随时前往实地感受3D打印，直观感受从照片到实物、从平面到立体的定制过程，进一步提升3D打印技术在大众消费场景中的可感知度和参与感。即日起至5月31日，全国近50家京东之家门店还限时开展了3D打印“高定工坊”活动，用户可近距离体验3D打印与立体纹理打印技术，到店也可获得3D打印小礼品及限量3D打印定制服务。

针对用户购买3D打印机后不会安装、不会调试等安装和使用痛点，京东已率先在全国42个城市推出了3D打印机上门安装服务，并计划2026年底前实现对全国城市区域的覆盖。通过设备销售、安装服务与定制体验的协同，京东正在降低普通消费者接触和使用3D打印技术的门槛。

线上3D打印定制服务的推出，是京东在3D打印行业从“设备+服务”向“内容+定制”延伸的关键一步。对于不会使用3D打印机、尚未拥有相关设备的用户而言，只需在线上上传照片，便可在京东享受从效果生成、设计确认到生产交付的全流程3D打印定制服务，足不出户即可体验“把照片变成实物”的3D造物乐趣。520期间，京东还将参与由北京市西城区民政局指导的“甜蜜西城”活动，二者联动，为参与领证的情侣提供专属定制体验，领证情侣可在现场免费拍摄情侣合影、定制情侣全彩光固化人型手办和情侣立体纹理冰箱贴，让爱的誓言从平面照片变为可捧在手心的立体见证，同时联动全国85家京东之家门店打造全城热恋甜蜜礼遇活动，5月20日至6月18日期间领证的新人持结婚证前往指定门店可领限定甜蜜好礼。

未来，京东将持续整合行业优质资源，推动3D打印与立体纹理打印技术融入更多消费场景，让更多个性化需求拥有可实现、可触摸、可珍藏的表达方式。520期间，用户上京东搜索“3D打印高定999”，进入会场即可享受单人6厘米手办定制99元特价优惠，下单定制情侣双人手办还可获赠精美亚克力收纳展示盒一个。消费者上传照片，即可解锁3D真人人偶与3D宠物玩偶定制新玩法，把手机里的回忆变成手心里的惊喜。