【天极网数码频道】5月25日，京东“Aidol创造营”首场PK直播圆满落幕。这场直播汇聚了全国超50家优质品牌和创业团队，各类前沿AI硬件产品同台竞技，经过多轮产品展示与实际互动，多款兼具技术创新、场景价值与市场潜力的AI产品脱颖而出，成功晋级6月12日“Aidol荣誉殿堂”路演直播，提前勾勒出下一代智能硬件的发展新趋势。

本次直播嘉宾阵容兼具大众视角与专业高度。特邀千万级粉丝Z世代生活达人拉宏桑、科技达人何同学、AI教育领跑达人Genji李艮基还有AI领域头部达人数字生命卡兹克共同担任Aidol体验官，同时集结了亦庄国投副总经理、亦庄产投董事长唐雪峰，钛媒体集团联合创始人CO-CEO刘湘明，奇绩创坛合伙人毛圣博等资深行业投资人等行业专家，搭配多位京东资深采销组成专业嘉宾团。嘉宾们七位手握助推灯，从用户体验、技术壁垒、行业洞察、落地能力、大众声量等核心维度，对参赛产品进行全方位、立体化综合考评，精准筛选优质AI创新作品。

经过六小时激烈比拼，六款产品斩获全场7灯满额爆灯，成为本场最大黑马。其中，脑控轮椅pro凭借脑电、肌电智能识别技术，实现意念操控移动，助力行动障碍人士自主出行，创始人真实励志经历打动全场，成为当晚首个全场爆灯的产品。创始人还分享了自己因脊髓损伤从瘫痪到重新站立的亲身经历，令现场动容。

其余爆灯新品覆盖创作、亲子、健身、生活记录、智能交互等热门赛道。eufyMake UV浮雕打印机E1支持多材质创意打印，大幅降低个人与小团队打样门槛;奥特曼AI互动对话器融合IP与AI大模型，打造沉浸式儿童陪伴体验;BodyPark口袋AI私教机可实时精准矫正健身动作，智能纠错效果媲美专业教练;Looki L1 AI生活主理人自动生成生活漫画日记，创新日常记录方式;光帆AI耳机凭借主动式AI、独立联网等前沿能力，展现出下一代AI耳机的全新形态。

Mira Light智能台灯、MuteVox S1静音面罩、北京造物时代Maker Z1、nuna AI情绪项链、口袋玲珑星核超级AI电脑等产品，则凭借独特的产品理念和创新价值获得了评审团的认可拿到了“我超AI”卡，同样直接晋级“Aidol荣誉殿堂”。

在爆灯产品之外，更多参赛产品也展现了不俗的实力。异能者联想生态AI395迷你主机、追觅AI智能戒指、酷派方块卡片机、橘音Joyinside毛绒音箱、绿联DXP4800 GT NAS、思必驰AI录音卡片、闪铸3D打印机、科大讯飞企业微信定制版Pokee、Nuromova N1 AI运动头带等十余款产品获得6盏灯，展现了出色的产品力与市场潜力。

联想儿童AI学拍机、荣耀畅玩70 Plus、Morrorart R1唱片音箱、皓丽会议大屏Joyinside版本、HotFolk AI智能助眠香薰机、TRI.ME吹了么智能浴室黑科技、Anmut牛奶盒子蓝牙歌词触屏音响、小龙AI贴纸打印机、LOOKEE KID口语侠AI英语口语陪练机、clawhouse龙虾终端、墨知星球AI户外学习机、正保财会学习机、PIPOPO努努AI玩偶、好运日历机、veggi未叽AI智能生命终端等产品获得5盏灯，同样获得了助推团的积极评价。

这场持续六个多小时的海选直播，不仅是一次AI新品的集中亮相，更是中国AI硬件产业从“单点突破”迈向“生态协同”的重要注脚。京东正在以AI驱动建设全球最大物理世界运营中心，依托京东JoyAI大模型的核心技术能力，打造服务于实体经济的AI生产力，推动AI从千行百业走向千家万户。这意味着，京东不再只是AI产品的销售渠道，更成为AI硬件创新的孵化器、加速器和放大器。

京东“Aidol创造营”旨在挖掘并扶持具备改变世界潜力的AI硬件新品，依托京东全链路资源和京东附身智能品牌JoyInside技术平台，从创意孵化、量产打样到销售推广，为初创团队和品牌提供全方位支持。即日起至6月11日，用户可打开京东APP搜索“Aidol创造营”，为喜爱的AI新品投票，在6月12日“荣誉殿堂”路演直播中共同见证下一代AI明星产品的诞生。