【天极网数码频道】在影像爱好者与Vlog创作者的持续关注中，大疆深度打磨的新一代重磅产品――大疆 Osmo Pocket 4，将于4月9日20:00正式开启预约。作为首发阵地，京东率先上线新品预约通道，上京东APP搜索“大疆上新日”，即可解锁早鸟权益，叠加以旧换新补贴立减450元，进一步降低尝鲜门槛。此外，京东还同步推出“盲拍赢免单”趣味互动，为用户带来更多惊喜体验。现在打开京东APP搜索“大疆上新日”，即可第一时间获取新品信息，抢先预约，先人一步开启创作。

据悉，大疆 Osmo Pocket 4被用户称为“等了两年半的Vlog神器”的新品，不仅是大疆在影像领域厚积薄发的里程碑之作，更被视为引领行业革新的“亮剑”产品。在硬件参数与软件算法全面重构升级后，新品具备“边走边拍也清晰”的高性能表现――无论是城市街拍还是户外运动，画面始终稳定顺滑。与此同时，其“原片直出高质感”能力令人惊艳，无需后期调色即可呈现色彩自然、细节丰富的成片，为Vlog拍摄树立新的画质标杆。机身设计延续大疆轻巧基因，做到“揣兜即走，轻若无物”，让创作者随时随地记录生活，畅享“随手一拍，即是大片”的极致快感。正是这种创作效率与影像质感的双重提升，成为吸引大量用户预约抢购的核心所在。

作为新品首发阵地，京东围绕用户尝鲜需求，推出多重购机福利与早鸟权益。新品预约期间，参与“邀友估旧机”，即可享受早鸟权益与以旧换新的多重补贴，最高立减450元。与此同时，依托京东强大的即时零售与物流体系，部分地区用户还能体验到“最快9分钟送达”的极速服务，确保第一时间上手这款期待已久的Vlog神器。

此外，在大疆 Osmo Pocket 4价格成谜阶段，京东拍卖将率先上线新品预约通道，以“全网唯一提前锁定新品渠道”的身份，开启一场前所未有的盲拍盛宴! 4 月 10 日至 16 日，每天早 10 点至晚 10 点，上京东拍卖每小时都能参与大疆 Osmo Pocket 4新品1元起拍活动，7天累计共88场拍卖，首场4月10日10:00开拍，最后一场4月16日19:30结束。值得期待的是，拍中成交价格最接近官方发行价的前 10 名用户将直接免单!在大疆官网未发布价格、全网未发售的空白期，京东拍卖用“盲拍 + 免单”"的博弈玩法，让每一位参与者都成为“价格预言家”。想第一时间拿下大疆新机？4 月 9 日晚 8 点起，搜索“京东拍卖”，即可预约捡漏!

从4月9日20:00起，京东与大疆联手打造的影像盛宴将正式拉开帷幕。4月10日10:00，首场“盲拍”将鸣锣开拍。现在打开京东APP，搜索“大疆上新日”即可直达专属预约页面，抢先锁定多重早鸟权益，最高立减450元;搜索“京东拍卖”更有盲拍活动等你参与，赢取全额免单机会，先人一步开启高质量影像创作之旅。