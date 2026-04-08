【天极网数码频道】近期，由国家数据局正式定名的AI核心术语“词元(Token)”迅速成为网络热词。在这场席卷全球的人工智能(AI)浪潮中，中国制造业数字化转型重心已从传统算力支撑转向适配智能制造与AI应用的核心生产要素构建，企业需要的也不再是单一的办公设备，而是能在复杂、移动、高安全环境中随时提供智能解决方案的“生产力伙伴”。在此背景下，京东3C数码政企业务携手联想SMB，以全栈AI能力与数智化供应链，为制造企业构建端云一体的完整AI产品方案。双方通过推出《乘风而上，智造新生》主题视频，系统性阐述如何发挥各自优势，为制造企业AI转型提供坚实保障。

作为全球PC领军者，联想始终走在产业前沿，引领AI PC的发展浪潮。联想拥有成熟的核心技术与全品类智能产品矩阵，具备极强的AI技术场景化落地能力，可依托多元化的产业生态，为不同行业、不同发展阶段的企业客户提供高适配性的智能化解决方案。在工业制造、装备制造这类具备高专业门槛的垂直领域，联想凭借多年的行业深耕与技术沉淀，形成了领先的产业适配与场景落地能力。同时，联想搭建了完善的产品技术支持体系，可为客户提供AI方案落地全流程的技术支撑，在技术支持与落地保障方面稳居行业前列。

京东3C数码政企业务，长期深耕企业服务市场的3C数码领域，依托京东稳定、高效的供应链基础设施，专业的3C数码商品、数智化平台技术支撑、全场景服务覆盖能力、全国性物流履约网络、全链路合规治理体系等一体化服务生态，为全国海量企业客户提供数智采购与供应链综合解决方案。

为了让AI能力更便捷地抵达制造企业的每一条生产线，联想SMB与京东3C数码政企业务深度协同，以“硬科技”与“软服务”双引擎驱动，全方位服务制造企业AI转型。联想SMB提供从终端到方案的全栈AI能力：以ThinkPad、ThinkBook、ThinkCentre、扬天、瑞天、thinkplus全系列AI智能终端为核心算力载体，为企业提供覆盖全场景的高性能硬件支撑;搭配联想百应全链路方案，实现设备、智能体、服务的一体化协同，为企业提供覆盖办公、研发、生产、运维全流程的AI应用能力。京东3C数码政企业务则发挥海量企业客户资源与数智供应链优势，通过一站式采购和运维服务，帮助企业快速完成装备焕新、服务升级与供应链协同。

此次《乘风而上，智造新生》主题视频的推出，不仅让行业看到了京东3C数码政企业务软服务与联想全栈AI硬科技的协同，更为制造企业智能化转型提供了可落地、可复制的参考方案。未来，京东与联想将持续深化合作，深耕制造业转型场景，为更多企业提供全链路数智化升级支持。打开京东APP搜一搜“开工大吉”，解锁一站式采购服务，助力企业抢先布局AI升级。