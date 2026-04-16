【天极网数码频道】4月16日20：00，大疆正式发布全新一代口袋云台相机――Osmo Pocket 4，其标准版位2999元，全能套装版本为3799元。该新品以“一寸万象，光影随行”为核心理念，在专业影像性能与极致便携体验之间实现再进阶，进一步拓展手持影像设备的创作边界。作为大疆新品的全球首发阵地，京东同步开启Osmo Pocket 4首发开售通道，超33万用户在京东预约。4月16日20：00起，消费者可在京东参与“先人一步”抢购，并享受400元以旧换新补贴。打开京东APP搜索“大疆新品日”，即可第一时间锁定这款人气爆品。

作为大疆新一代口袋影像旗舰，Osmo Pocket 4在核心影像能力方面实现全面跃升。搭载1英寸CMOS传感器，大幅提升进光量与动态范围，在复杂光线环境下依然能够呈现清晰细腻的画面表现。新品支持最高4K/60fps视频录制及4K/240fps慢动作拍摄，同时引入10-bit D-Log色彩模式，为后期调色提供更高自由度与更丰富的色彩层次，无论是日常记录还是专业创作，均可轻松胜任。

在智能化体验上，Osmo Pocket 4同样表现亮眼。新品支持4K录制过程中的平滑2倍无损变焦，并搭载升级后的智能跟随7.0功能，可精准锁定人物、宠物及运动目标，显著降低拍摄门槛。与此同时，内置多款风格化胶片滤镜与美肤滤镜功能，让用户无需复杂后期即可获得质感影像输出;结合大疆标志性的三轴云台防抖技术，即使在运动状态下拍摄，画面依然稳定流畅，进一步提升“随手出片”的创作效率。

在设计层面，Osmo Pocket 4延续并强化了“口袋影像”的产品定位。机身小巧轻便，可轻松收纳于口袋之中，实现真正意义上的随身携带、随时开拍。与此同时，新品新增107GB级内置存储空间，并支持USB 3.1高速传输，大幅提升素材管理与导出效率;配合可选磁吸补光灯配件，支持多档亮度与色温调节，进一步拓展夜景及复杂光线环境下的创作能力。

围绕新品首发，京东同步推出多重购机福利。4月16日20点开售之际，“先人一步”以旧换新活动同步开启，限时限量至高888元补贴，进一步降低升级门槛。消费者打开京东APP搜索“大疆新品日”，即可直达专属会场抢先加购，先人一步入手新品、即刻开拍。一寸万象，光影随行，趁此机会通过京东首发通道与多重补贴，把专业影像装进口袋，随时记录生活中的每一个高光时刻。